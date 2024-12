Atlético Nacional revive el video de presentación de Efraín Juárez como DT

Atlético Nacional ha conquistado el doblete en el futbol de Colombia. De la mano del entrenador mexicano Efraín Juárez, los Verdolagas ganaron primero la Copa y apenas el fin de semana se alzaron con la Liga.

Esto le ha dado todos los reflectores al estratega tricolor, que llegó al banquillo de este club entre críticas y dudas, y ahora ya puede presumir que en cuatro meses le ha devuelto la gloria al cuadro sudamericano.

Fue en un video publicado por el Atlético Nacional en sus redes sociales, donde recordaron las palabras de Juárez en su presentación como nuevo timonel del equipo.

Entonces, Efraín aseguró a la prensa local que llegaba con el objetivo de darle alegrías a la afición, pese a que dejó lejos a su familia para cumplir con este compromiso.

"Por eso les digo que estoy bastante preparado y listo. Sé dónde estoy, sé de dónde vengo y sé dónde estoy parado. Que recuerden los hinchas que vamos a darles muchas alegrías, y no vengo a pasar el tiempo, créanme, no dejé a mi familia a 12 mil kilómetros para ver qué pasaba aquí, no dejé a mis hijos llorando para ver qué pasaba aquí. Vengo aquí con la ilusión de dejar huella, ¿alcanzará?, quien sabe, el tiempo lo dirá", expresó aquella vez el mexicano.

"El tiempo lo dijo", escribió el Atlético Nacional

En las imágenes, tras las declaraciones de Juárez, se aprecia el técnico capitalino con su familia, justo antes de la final en la que derrotaron al Deportes Tolima para conquistar la liga de Colombia.

Los festejos de Efraín Juárez tras el doblete

Luego de haber conseguido el doblete como técnico del Atlético Nacional, Efraín Juárez fue protagonista de la euforia por el campeonato.

El entrenador mexicano subió al techo del autobús que los transportaba, y con un sombrero de charro y una botella, festejó con la afición que los acompañó en la noche.

