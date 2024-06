Atletas mexicanos consiguen más medallas

Laura Burgos, llevó la Bandera de México a lo más alto este domingo en el Mundial de Muay Thai en Grecia, territorio que la vio salir con la mano en alto luego de un combate cerrado ante la estadounidense Krystyna Mosher. Burgos, quien superó lo logrado en la edición pasada en la que logró llevarse la medalla de plata, tuvo un importante camino en el que dejó fuera a rivales importantes en la categoría de 54 kilogramos.

Llegando a la pelea por la presea dorada con fuerza y dejando todo, una actitud que fue reconocida por los asistentes y las redes sociales. Mediante redes sociales, Laura Burgos agradeció el apoyo en cada paso de su carrera, esperando seguir por el buen camino y sumando éxitos.

PLATA EN MUNDIAL DE TIRO CARRERA

El domingo, continuaron las buenas noticias en cuanto a la obtención de medallas de los atletas mexicanos, ya que en el Campeonato Mundial de Tiro Carrera en China, Mariana Arceo y Lorenzo Macías, se colgaron la presea de plata en la final de relevos mixtos.

La pareja azteca se mantuvo luchando, y fue en la recta final que mediante Lorenzo Macías, lograron superar al representante de Filipinas, para cerrar con un tiempo de 12:37.07 minutos, suficiente para subir en segunda posición. Únicamente por detrás de la representación de China, que se colgó el oro luego de terminar con 12:36.20, mientras que el bronce fue para el equipo de Filipinas.

Después de la presea, Mariana Arceo habló de lo ocurrido en la competencia, en la que también logró un cuarto lugar en la categoría individual. “Muy contenta de hacer un debut en esta disciplina láser run obteniendo un cuarto lugar individual y un segundo lugar con mi compañero Lorenzo Macías; sé que no es mi prueba fundamental de este viaje a China, pero no deja de ser un campeonato del mundo y que nuestro país esté presente en medallas, me parece abrir el camino para que más mexicanos hagan esta interesante prueba”, mencionó.