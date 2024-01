Atienden incendios por quema de pirotecnia en Torreón

Durante las primeras horas del primero de enero del 2024, se registraron diversos incendios en el municipio de Torreón, los cuales se atribuyeron a la quema de pirotecnia.

Según los reportes del heroico cuerpo de Bomberos, estos servicios se presentaron, el primero de ellos a las 00:09 horas en las calles Emilio Carranza y Avenida Ferrocarrilera de la colonia Primero de Mayo, en la que una Palmera terminó completamente incendiada debido a las fuertes llamas de fuego que lograron alcanzar varios metros de altura.

Los habitantes en este sector, decidieron marcar a los apagafuegos debido a que se comprometía la seguridad de los habitantes de una casa que se encontraba cercana al incendio, a la que caían en la parte superior las brasas y ramas encendidas, las cuales fueron extinguidas gracias a la pronta respuesta de las autoridades.

OTRO SERVICIO

Otro servicio se reportó al filo de las 00:16 horas, al que acudieron a la colonia Tierra y libertad, en la calle Ixtapalapa y avenida Quetzalcóatl, donde en la capa superior de una palma se atendió el siniestro, en el que no se reportaron daños, por lo que al no presentar ningún tipo de riesgo, los elementos se retiraron del lugar, pero antes los exhortaron a no continuar con esta práctica.

Riesgo

Incendios.

