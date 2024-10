Atienden entre 10 y 20 reportes de abejas por semana en Torreón en el último mes

Un total de 54 reportes se han atendido en Torreón por presencia de enjambres de abejas, como parte de los servicios que brinda la Dirección de Protección Civil y Bomberos a la ciudadanía y que realiza además bajo el protocolo de cuidado de las especies, esto del 6 de septiembre al 3 de octubre.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de la dependencia, informó que por semana se atienden entre 10 y 20 reportes de este tipo y para ello se cuenta con una unidad especializada para la seguridad de los elementos, con el equipo adecuado, así como con la capacitación para mover a las abejas con el debido cuidado.

Como recomendación, pidió a la ciudadanía mantener la calma ante el posible encuentro con algún panal y se evite lanzar piedras o algún objeto, ya que esto podría alterarlas.

Subrayó que es importante que la ciudadanía no trate de remover el panal por su cuenta ya que podrían ponerse en riesgo, al no contar con el equipo ni la capacitación necesaria para realizar estas maniobras.

“Si las abejas no son molestadas no atacan, su paso es temporal y de tomar en sus manos el retiro de algún panal, se estarían poniendo en riesgo, ya que de esta manera las abejas se podrían alterar y se arriesgaría la integridad física, no solo de quien esté intentando quitar el panal sino de quienes estén alrededor, ya que las abejas se sentirían amenazadas y ahí sí podrían atacar”, advirtió el funcionario.

Juárez Llanas dijo que los reportes se deben realizar de manera inmediata a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, toda vez que el personal está capacitado en el tratamiento a las abejas.

“Se ha recibido el apoyo y adiestramiento por parte de apicultores y asociaciones civiles al cuidado de las abejas, así como por parte de la Universidad Agraria Antonio Narro”, comentó.

Agregó que las abejas son trasladadas a zonas seguras para su conservación, para mantenerlas a salvo, ya que contribuyen en la polinización de un gran número de plantas de valor alimenticio.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón cuenta con la línea de atención 871 712 0066 para realizar algún reporte de emergencia.