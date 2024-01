ASL falla nuevamente en Lerdo; ahora no se sacaron los pozos abastecedores de operación

Por espacio de 8 a 10 horas, corrió agua por las tuberías de Lerdo del proyecto Agua Saludable, sin embargo, una fuga registrada en la tubería a la altura de la colonia El Centauro obligó el cierre, pero esta vez, no se sacaron de operación los pozos abastecedores a fin de evitar que la ciudadanía se quedara sin agua como sucedió el pasado fin de semana.

Esta vez no se confiaron, reconoció el alcalde Homero Martínez, ya que no sacarán de operación ningún pozo del municipio, en tanto se tenga la certeza de que no habrá ningún problema en la entrega de Agua Saludable.

“Hay que decir las cosas como son, es un proyecto de alta tecnología, el día de ayer me reuní con Aaron Fuentes, director de Cuencas Centrales de la Conagua, estuve platicando de los diferentes pros y contras que traemos, por ahí a las 4 de la mañana del martes se introdujo a la red, él me dijo que eran 400 litros de agua por segundo, lo que se estaba entregando a Lerdo, se sintió aquí en la red, sin embargo tenemos ahorita una situación, se volvió a tronar una válvula, eso muy seguramente va originar que hagan otras maniobras”.

Y tras lo sucedido, dijo que solicitó al director del Sapal, Ignacio Ramírez, realizar los trabajos necesarios para poner en marcha dos pozos pendientes de operar, el ubicado en Villa Jardín y el otro en Raymundo.

“Tenemos que seguir en lo que hacen lo ajustes y todo lo necesario para que funcione al 100 por ciento para que nosotros garanticemos a la población el abasto de agua a través de nuestros pozos tradicionales, ayer el pozo número 3 ya se metió a la red, ya está trabajando ya se está metiendo 90 litros por segundo; ahorita tengo entendido, que traemos de los pozos de 460 litros de agua por segundo”.

Por su parte, el titular del Sistema Abastecedor dijo que, ante tales problemas, no hay fecha para que llegue Agua Saludable a las tuberías de Lerdo de forma definitiva.