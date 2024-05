ASL debe auditarse: Xóchitl

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República, por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) señaló que es necesario auditar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, mismo que aún no está concluido y que ha triplicado el costo que se estimó hace años para el mismo. También se comprometió a terminarlo ganando el dos de junio.

"La falta de planeación de este gobierno hace que nada salga como lo dicen no lo han acabado están al 50%, dijeron que iba a costar 5 mil 800 millones de pesos al principio. Ya llevan gastados más de 10 mil millones y todo se estima que va a costar alrededor de 15 a 18 mil millones de pesos", dijo Xóchitl.

Hizo hincapié en la falta de transparencia con la que se han manejado las obras de Agua Saludable para La Laguna, un proyecto a cargo del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tanto en costos como en las empresas que ganaron los contratos y que en su mayoría no son de la región o del norte del país.

"Tengo la impresión de que las empresas que asignaron son empresas que, por cierto, ya habían trabajado en la Ciudad de México y que son empresas con larga trayectoria de corrupción entonces habría que auditar y ver qué pasó con ese proyecto y por qué pasó de 5 mil 800 millones a toda esta cantidad de dinero gastado y donde el avance de obra es nada mas del 52%", declaró Xóchitl.

La candidata expuso además su molestia con la forma en la que se ha manejado el recurso en otros grandes proyectos federales.

"El problema en este gobierno es que todo es una robadera. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones y ya llevan gastados 500 mil millones. La Refinería de Dos Bocas iba a costar 160 mil millones y ya lleva gastados 400 mil millones", aseguró.

'NO SERÉ UN FACTOR DE DIVISIÓN'

Xóchitl Gálvez aseguró que no será un factor de división ni en Torreón, Coahuila, ni en México pues aseguró que ningún país avanza de esa manera.

"En Torreón existe un problema; de que no van en alianza, entonces yo no voy a llegar a dividir, porque no es mi papel. Yo voy a unir siempre pero sabemos que aquí en Coahuila hubo un problema de que no hubo alianza entonces por eso preferí no meterme", dijo Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República, por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) al término de su presentación en la velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio, cuya capacidad es de 12 mil personas, en punto de las 12:22 del mediodía de este miércoles.

En Torreón en el proceso local, PRI y PAN no van en coalición por lo que las candidaturas a las alcaldías van por separado a diferencia de los candidatos del proceso federal de la misma entidad.