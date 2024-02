Así vivieron los mexicanos el concierto de Karol G en el estadio Azteca

¿Qué tienen en común México y Colombia?, muchos pudieran pensar que nada, pero gracias a Karol G ahora saben lo que es pasar una verdadera noche muy "chimba".

Este jueves, la llamada "Bichota" tomó el Estadio Azteca para el primero de los tres conciertos que ofrecerá en la capital mexicana, como parte de su "Mañana será bonito tour", una noche que en su mayoría estuvo protagonizada por todas las mujeres que llegaron para cantar y bailar con ella.

"Hola México, no puedo creer que estamos empezando el tour en un lugar que siento que es mi casa", dijo la colombiana tras pisar, por primera vez este escenario. "Siempre he dicho que vivir la vida de la mejor manera posible depende de uno, así que esta noche vinimos a pasar la noche más 'chimba' si o no", prometió.

Y sus palabras no fueron en vano, pues con cada una de las canciones que comenzaron a sonar, entre ellas "El Barco", "Tusa" y "Provenza" desató los gritos, las lágrimas y sobre todo el perreo de los poco más de 80 mil asistentes, en su mayoría chicas.

Pocos fueron los hombres que se dejaron llevar y las acompañaron, pero eso no importó. Y es que más que ser una figura de la música, Carolina, nombre real de la intérprete, se ha convertido en un símbolo del empoderamiento femenino.