Así respondió Carin León a las críticas que recibió por declaraciones sobre consumo de drogas

¿Estrategia de Carin Leon?, el cantante de regional mexicano lanzará una nueva canción, de la que dio un adelanto, el cual parecer ser la respuesta a su reciente polémica por las declaraciones dadas durante el concierto que ofreció en el Estadio Fernando Valenzuela de su natal Hermosillo, ante más de 15 mil asistentes.

Ahí, expresó lo que muchos califican como desafortunados comentarios, al admitir que usa sustancias ilícitas, pues dijo que tenía "antojo" de echarse un "perico", nombre que se le da coloquialmente a la cocaína: "Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un 'perico', lo que es", dijo.

León confesó que no tenía necesidad de mentirle a su público y dejó entrever que no le importaba lo que pudiera decirse de él: "¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!", agregó.

Aunque muchos en redes desestimaron estas declaraciones, otros criticaron que como figura pública incite al consumo de drogas, y tras su más reciente publicación en redes, todo podría tratarse de una estrategia musical, pues en su nueva canción habla de que "no es un ejemplo".

La publicación de Carin León, que es parte de su nueva canción, sólo está acompañada de tres puntos suspensivos, y en el audio, Carin canta la situación de alguien rebelde, de la oveja negra de la familia.

"Soy el que le sacó canas a mamá, el que siempre soñó con tener lana y desde una edad temprana siempre tuve esa ambición, yo soy el dolor de cabeza de las suegras, de la familia soy la oveja negra, de chamaco siempre di problemas y preocupaciones", se escucha en la primera parte del tema.

Después, prosigue:

"Fui un grosero, pero tuve educación, a la escuela sólo iba por la linda del salón, hubo una que me falló, desde ahí soy un cabrón, solamente porque mami me enseñó a pedir perdón; que me disculpe la que ofendí por salir mujeriego, desde morro me gustó el desmadre, así soy no lo niego y el que tenga derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio".

En la parte final del audio, se remata con la misma idea que planteó en el concierto que ofreció en Hermosillo: que como artistas no son un ejemplo.

"No vine a ser ejemplo a seguir, yo soy como soy, mami quería un buen hombre...".

De momento, muchos de sus seguidores lo felicitaron por la "respuesta" ante la polémica y se mostraron con muchas ganas de escuchar el tema completo.

"Ya párale Carin; no supero Primera Cita y me sales con esta". "La forma de responder". "No vine a ser ejemplo a seguir". "Bonita respuesta a tu polémica".

Algunos reconocieron su talento, pero aprovecharon para pedirle que se aleje de las drogas: "Tienes mucho talento, un estilo único, aléjate de las drogas pronto se dejarán de sentir bien y se volverán en solo ansiedad, psicosis y depresión".