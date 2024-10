Así puedes recuperar tu dinero del SAR 92

¿Cotizaste al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre el 1 de mayo de 1992 y el 30 de junio de 1997? Si la respuesta es sí, es probable que tengas una cuenta del SAR 92 con recursos sin transferir a tu Cuenta Individual y aún no lo sepas. Este dinero es tuyo pero debes saber qué es y cómo puedes recuperarlo.

En México, el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) es el fondo donde se administra el dinero de los trabajadores, tanto las Aportaciones Obligatorias realizadas por el empleador, el gobierno y el trabajador, así como el Ahorro Voluntario que deciden aportar. El SAR está regulado por la Ley del SAR y por las leyes de seguridad social, su objetivo es garantizar que todos los trabajadores tengan un ahorro para su retiro.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son las empresas encargadas de administrar este dinero, pero no siempre fue así. El SAR 92 estuvo vigente entre mayo de 1992 y junio de 1997, antes de que existieran las Afores. Durante este periodo, las empresas depositaban el dinero para el retiro de sus trabajadores en instituciones bancarias o ICEFAS (Instituciones de Crédito o Entidad Financiera Autorizada).

Con la llegada del SAR 97, los fondos pasaron a ser gestionados por las Afores; sin embargo, aquellos sin identificar fueron transferidos a una cuenta concentradora a nombre del IMSS, donde continúan a la fecha.

Actualmente, hay personas que desconocen si tienen una cuenta del SAR 92 y/o si ya fueron unificados estos recursos. Si tú cotizaste durante este periodo, es importante que revises tu Estado de Cuenta Afore. En él encontrarás el apartado "Detalles de Saldo Final", donde se desglosan las aportaciones recibidas en tu cuenta individual, incluidas las correspondientes a la cuenta: SAR IMSS 1992 y SAR Infonavit 1992.

Si este saldo aparece en ceros, y no debería ser así, quiere decir que tu dinero no ha sido unificado. Si estás en esta situación, no te preocupes, ya que puedes solicitar la unificación de este ahorro a través del trámite "Unificación SAR IMSS 92", en el cual se identifican los recursos depositados en las cuentas de ahorro para el retiro que pertenecen a un mismo trabajador para unificarlas en una sola cuenta.

Para llevar a cabo este trámite, es necesario que te acerques con tu Afore. Debes llenar tu Solicitud de Traspaso de SAR IMSS 92-97, para lo que deberás entregar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial (INE, cédula profesional, pasaporte o matrícula consular si eres extranjero)

Documento CURP

RFC (Cédula RFC emitida por el SAT o Constancia de Situación Fiscal)

Acta de nacimiento original o copia certificada

Comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses

El último Estado de Cuenta de tu Afore

Expediente Electrónico: para este trámite, es necesario que tengas integrado y actualizado este expediente, conformado por información biométrica y personal. Si recién lo harás, debes esperar a recibir la notificación de que fue generado exitosamente antes de solicitar tu dinero del SAR 92.

Comprobante de los periodos cotizados ICEFA: asimismo, debes presentar documentación de que estuviste cotizando ante el IMSS entre mayo de 1992 y junio de 1997; pueden ser recibos de nómina, estados de cuenta u otros comprobantes emitidos por el banco donde se hicieron tus aportaciones.

Una vez realizada, tu Afore te avisará por correo electrónico el estatus de tu solicitud. De proceder a tu favor, recibirás el dinero en tu Cuenta Individual aproximadamente 60 días hábiles después de finalizar tu trámite; de lo contrario, tu asesor podrá orientarte sobre lo que puedes hacer. En tal sentido, es importante que sepas que, si bien el trámite se realiza a través de tu Afore, esta decisión corresponde al IMSS y, en su caso, al Infonavit, ya que son recursos que corresponden a un periodo previo a la existencia de las Afores.