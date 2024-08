Así puedes ayudar al pequeño Dóminic, que sufre de atrofia muscular espinal

Madre lanza llamado de ayuda para mejorar la calidad de su pequeño Dóminic, quien padece de Atrofia Muscular Espinal, enfermedad poco común y que amenaza su vida.

Es Karla de Santiago, madre del pequeño de tan solo tres meses de edad, a quien los médicos del Seguro Social le dan una esperanza de vida de seis meses a un año.

Sin embargo, en busca de revertir ese diagnóstico, Karla se dio a la tarea de investigar un poco más de la enfermedad y logró encontrar un medicamento inyectable que podría mejorar su calidad de vida y alargarla un poco.

Aunque es necesario realizarle nuevos estudios, los cuales son costosos y el tiempo es “oro” para los padres del pequeño Dominic.

“Por parte del Seguro (Social) me dieron los estudios hasta el mes de septiembre, la neuróloga que lo vio no me dio buenas esperanzas de vida, me dijo que a lo mucho puede durar seis meses a un año de vida”, dijo en medio de lágrimas.

Para reunir lo suficiente, organizaron una venta de hamburguesas para este domingo con un costo de 75 pesos con los que además, entregarán un refresco.

¿Cómo apoyar?

Los interesados podrán acudir a la calle Veracruz número 161 de la colonia Las Julietas a partir de las 12:00 horas o bien, podrán comunicarse al 8718-97-06-06 para hacer sus pedidos ya que también se ofrecerá el servicio a domicilio.

¿Qué es la Atrofia Muscular Espinal?

Se define como un grupo de enfermedades genéticas que daña y mata las neuronas motoras. Las neuronas motoras son un tipo de célula nerviosa de la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Controlan el movimiento de los brazos, piernas, cara, pecho, garganta y lengua.

A medida que las neuronas motoras mueren, los músculos comienzan a debilitarse y atrofiarse (desgastan). El daño muscular empeora con el tiempo y puede afectar el habla, caminar, tragar y la respiración.

Contra el tiempo

La enfermedad en Dóminic también se ha manifestado con constantes problemas respiratorios, incluso este sábado fue de urgencia al Seguro Social para su atención.

“Se me enferma muy seguido porque su tórax no lo tiene normal, lo tiene deforme también y se me enferma muy seguido de la gripa, de los pulmones, y eso le afectaría en un momento que le falte la respiración puede morir.

Es por ello que Karla lanza un llamado de ayuda a la sociedad en general para sumarse a la causa y poder ofrecer a su pequeño una esperanza de vida.