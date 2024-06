Así informó El Siglo la muerte de Paco

Era el 7 de junio de 1999, parecía que sería un día normal en el foro 5 de TV Azteca Ajusco, donde se grababa el programa Una tras otra, Paco Stanley saludaba al público y reflexionaba sobre que había que agradecer por el simple hecho de estar vivos, y como ironía del destino a las pocas horas él dejaría el mundo de una manera inesperada y violenta.

Durante toda la mañana Stanley jugó e hizo bromas junto a sus co-conductores, Mario Bezares y Jorge Gil, pero extrañamente las cosas comenzaron a descomponerse después de leer algunos mensajes del público.

"Pedroza a la cabina, ahorita regreso", dijo Paco alzando la mano y después se dirigió fuera del foro, con el floor manager siguiéndolo detrás.

Al volver Paco a cuadro, ya no traía saco y estaba transpirando, argumentó que en el lugar hacía mucho calor, acto seguido comenzó a hacer comentarios agresivos contra Mario Bezares, que él supo manejar bien con su característico humor.

"Quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos", fue como Stanley despidió la emisión del día, la última que haría.

Lo que siguió los mexicanos lo saben perfectamente bien, Paco, Mario y Jorge, fueron a almorzar al restaurante El charco de las ranas. Eran las 12:10 del día cuando Stanley y Jorge Gil estaban ya en la camioneta listos para partir, sólo esperaban a Bezares que había ido al baño por un malestar estomacal, pero dos hombres que habían bajado del puente peatonal que está cerca del restaurante, comenzaron a disparar al vehículo.

Fueron 20 disparos los que dieron a la camioneta, cuatro de ellos fueron mortales para la estrella de la televisión, quien quedó recostado de su lado derecho en el asiento del copiloto ya sin vida, mientras que su colega se encontraba herido de una pierna en los asientos de atrás.

Al día siguiente, El Siglo de Torreón dio a conocer más detalles con una nota publicada en la portada principal titulada "Privan de la vida al conductor de televisión Francisco Stanley".

La nota mencionaba que entre tres y cuatro "sicarios" acribillaron ayer (el 7 de junio de 1999) al animador de televisión, Francisco "Paco" Stanley, y "hasta anoche la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desconocía el móvil del asesinato".

"De los primeros indicios fundamentales que hay", informó el procurador capitalino, Samuel del Villar y añadió, "todo parece indicar que el móvil de esta agresión... no fue un objetivo patrimonial, no fue el robarlo, no fue el objetivo secuestrarlo para pedir recompensa, sino que fue una operación dirigida a privarlo de la vida".

A las 20:00 horas se informó que fueron detenidos Zenaido Roberto Flores y un hijo en la colonia Morelos, al parecer tripulaban un automóvil modelo Jetta 1994 marca Volkswagen con placas de circulación 578KGG del D.F, que se incluyen a la lista de catorce testigos que declararon sobre los hechos en la agencia del Ministerio Público.

Los abogados de estos inculpados negaron que hubieran participado en el crimen, por la noche fue implementado un operativo policiaco en el barrio de Tepito esperando, la captura de varios sospechosos.

Del Villar informó en conferencia de prensa que las diligencias iniciales establecen que entre tres o cuatro sujetos cruzaron por el puente peatonal del Periférico Sur hacia el referido restaurante, acercándose directamente -a paso acelerado- a la camioneta "Lincoln" negra, la que ya abordaba el conductor.

Stanley recibió siete impactos de bala calibre 40, según la información oficial, cuatro de éstos se le incrustaron directamente en la cara, alojándose un bala en el cráneo. Su muerte fue instantánea.