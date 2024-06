Así habló Paola Durante del homicidio de Paco Stanley; ¿qué fue lo que dijo?

El programa Ventaneando rescató la entrevista que le realizaron a Paola Durante en 2013, donde narraba punto por punto cómo fue su proceso tras ser involucrada en la muerte del conductor Paco Stanley.

Fue en el año de 1999 cuando México se estremeció con la repentina muerte del conductor Paco Stanley, esto después de que fuera asesinado a sangre fría a fuera del restaurante El Charco de las Ranas, mientras que se encontraba saliendo de una comida con sus amigos, entre ellos Mario Bezares y Jorge Gil.

En ese año, se acusó a Mario Bezares y a Paola Durante de estar involucrados en el asesinato del famoso conductor, pasando al rededor de un año y medio en la cárcel. Sus liberaciones se dieron debido a que no había pruebas suficientes para inculparlos.

Bajo este contexto, esta tarde, el programa de Ventaneando rescató la entrevista que le realizaron a Paola Durante en el año 2013, donde narraba paso a paso cómo fue que vivió este proceso después de la muerte del que era su jefe.

"Estábamos todas las edecanes, fuimos a comprar ropa para el programa, y de repente Elia, la que era la encargada, contesta el teléfono, y se pone loca y dice: 'no, no es posible', y le pregunto: '¿qué pasó?' y me dice: 'acaban de matar a Paco Stanley'", recordó Paola Durante, una de las asistentes del programa Una tras otra, conducido por Paco Stanley y Mario Bezares.

"Yo veía a Paco como 'wow, invencible, lo máximo de la vida', porque era un ser humano que en mi vida había conocido. En ese momento (tras la muerte del conductor) llegamos a las oficinas, estaban sonando los teléfonos todo el tiempo, vimos a su hijo llorando, a Mario Bezares llorando, y de repente escuchamos también la noticia de Jorge Gil y pensábamos que también se había muerto, porque lo habían dado como muerto, y después dicen que estaba herido".

Paola recuerda que en ese momento que no podía creer la muerte del conductor, revelando que, cuando fue la presentación del programa Una tras otra, Paco había llegado dos horas tarde debido a que había sufrido de un asalto.

"Quede impactada, no podía creer que en México estuviera sucediendo algo así, que llegaran directo a él a matarlo y ver su cuerpo así, no sé, me pasaba muchas cosas por la cabeza", mencionó.

"Cuando fue la presentación del programa, él llegó dos horas después a la presentación, y dijo que había tenido un intento de asalto, y llegó muy mal, muy nervioso, nunca me di cuenta si él andaba pasando por algo malo, hasta aquel día que le llegó un mensaje de una supuesta amenaza, nos dimos cuenta, por qué Paco nunca demostraba si estaba bien o estaba mal, siempre estaba igual", reveló la ahora conductora de 49 años.