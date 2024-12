Así fue la pelea en vivo que protagonizaron Dulce y Lisset en La Saga | Video

El mundo de la música despide a la cantante Dulce, quien falleció el miércoles 25 de diciembre a los 69 años.

Su deceso ocurrió tras haber permanecido hospitalizada por más de dos semanas, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de la extirpación de un riñón en marzo pasado.

La partida de Dulce deja un vacío en el panorama musical, pero también revive momentos controvertidos que marcaron su año.

En febrero, Dulce fue tendencia en redes sociales junto a la cantante Lisset tras protagonizar una acalorada discusión durante una transmisión en vivo del programa La Saga, conducido por la periodista Adela Micha.

Todo comenzó cuando, en medio de una charla sobre géneros musicales, Dulce mencionó una agrupación y aseguró que pertenecía “a la época de Lisset”, lo que provocó una reacción inmediata de la también actriz y cantante. El comentario desvió la conversación hacia el tema de la edad, generando un ambiente tenso que escaló rápidamente.

"Es un comentario, no tienes por qué enojarte. Nunca te dije vieja, no mam, no te enojes",** dijo Lisset, buscando justificar su postura ante la evidente molestia de Dulce. En respuesta, Dulce replicó: "Algo me puede molestar, pero soy una persona muy contenida y que domino perfectamente mis instintos y emociones. Soy temperamental, pero cuando me enojo me vuelvo fría, y eso es más peligroso".

La tensión llegó a tal grado que Dulce amenazó con abandonar el programa, mientras Lisset expresó su hartazgo de la situación, señalando que no deseaba coincidir nuevamente con la cantante: "Ya basta, ¡ya corta por favor! Qué choque tan grande, ella tiene un humor negro que ya cansa."

Días después, Dulce compartió su versión de los hechos en redes sociales a través de un video. Admitió ser temperamental, pero aseguró que siempre busca el bienestar de su público: "Soy norteñota, y se me atraviesa todo. Todos cometemos errores, pero yo soy su cantante y quiero darles todo mi cariño."

El enfrentamiento entre Dulce y Lisset es solo uno de los muchos momentos que definieron la vida de la intérprete este año. Ahora, con su partida, queda el recuerdo de una artista apasionada, a veces controvertida, pero siempre entregada a su arte y a su público.