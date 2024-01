Así fue la famosa cena de Carlos Bremer, Carlos Slim y Bill Clinton con 50 mil pesos de propina

Este viernes 5 de enero, falleció el empresario Carlos Bremer en Nuevo León a los 63 años, debido a complicaciones derivadas al desvanecimiento que sufrió el pasado martes.

"Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. ("Value Grupo Financiero") comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración y Director General de esta emisora, falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024", expresó a través de un comunicado Value Grupo Financiero, empresa donde Bremer era director.

Así fue la famosa cena que tuvieron Carlos Bremer, Slim y Bill Clinton en Guadalajara

En febrero del 2018 se hizo viral un ticket de una cena en la que asistieron los empresarios Carlos Bremer, Carlos Slim y Miguel Alemán Velasco, así como el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el boxeador Saúl Canelo Álvarez, luego de coincidir en Guadalajara en la inauguración de la Serie del Caribe.

En aquella ocasión una supuesta megacuenta que tuvieron en el restaurante Sonora Grill marcaba un total de más de 300 mil y una propina de 50 mil pesos, lo que causó revuelo en redes sociales. Sin embargo, tiempo después el mismo Slim y su yerno, Arturo Elías Ayub, salieron a desmentir dicha información, pues la imagen que se estaba difundiendo correspondía a un establecimiento ubicado en Avenida Roble 660, en el municipio de San Pedro Garza García, Monterrey, mientras que la inauguración de la Serie del Caribe se llevó a cabo en Guadalajara.

Así mismo, su yerno agregó que a esa cena Carlos Slim, Bill Clinton y Saúl "El Canelo" fueron invitados, y que Slim no fue quien pagó esa cena, ya que, si él la hubiera pagado, el ticket diría Inbursa no American Express.

Esta publicación, comenzó a hacer ruido entre varios usuarios quienes se preguntaba quién había pagado entonces la cuenta; por lo que posteriormente Carlos Bremer, el encargado de pagarla fue quien compartió el verdadero voucher, donde reveló que la cuenta no fue de esa cantidad, sino de 16,320 con una propina de 3,264 pesos.