Así fue el reencuentro de Pedrito Sola con mayonesa Hellmann's

Pedro Sola, reconocido por ser uno de los conductores principales en "Ventaneando", expresó su emoción en las redes sociales hace una semana al anunciar que la empresa Hellmann's le había brindado una segunda oportunidad para rectificar el error que cometió hace algunos años.

Durante una transmisión en vivo del programa, en 2007, Pedro confundió la marca de la mayonesa con su competencia, un incidente que ha dejado una marca en su trayectoria y en la televisión mexicana.

"Estoy feliz de la vida. No lo puedo creer. La oportunidad de mi vida con Hellmann's", expresó a través de un video en TikTok.

La prueba decisiva tuvo lugar este 14 de febrero, coincidiendo con el Día del Amor y la Amistad. Al comienzo del programa de espectáculos, Paty Chapoy, la presentadora titular, anunció que se llevaría a cabo un evento histórico en el programa.

Lleno de emoción, Pedro apareció frente a las cámaras y se ubicó en el set donde, como hace 17 años, había algunos productos de la marca. Repitió el mismo diálogo que le costó una multa de 75 mil pesos en aquel entonces.

Todo transcurrió con normalidad hasta que llegó el momento crucial en el que tenía que pronunciar la palabra clave. Tras unos minutos de suspenso y evidentes muestras de "nerviosismo" por parte del conductor, logró decir el nombre de la mayonesa correctamente.

Una botarga de la marca se acercó para entregarle unas flores rojas y serpentinas cayeron alrededor de Pedro mientras sonaba "Son de la negra" de fondo. Además, apareció el conductor Sergio Sepúlveda, quien anunció que Hellmann's había perdonado a Sola.

Pedro compartió con la periodista Aurora Valle hace tres años que se sintió muy avergonzado por el error, comprendiendo la importancia de los anuncios comerciales en televisión. Explicó que los pagos que tuvo que realizar como consecuencia del error fueron en forma de bonos.

"De repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque (me desmayo)", expresó Pedro. A pesar de la multa y del bochorno público, lo peor para él fue ser reconocido en la calle como "Ahí va el señor de la mayonesa", externó.

Pedro Sola y una mayonesa Hellmann's.