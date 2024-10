Así fue el peor día de Tania Rincón en Hoy, pensó que la despedirían

En junio de 2021, antes de convertirse en una de las conductoras principales del programa Hoy, Tania Rincón hizo un inesperado comentario durante uno de los juegos del matutino, el cual aún le recuerdan.

En una aparición en el programa 'Pinky Promise' la presentadora de televisión compartió abiertamente su reacción y la de sus compañeros tras hacer su inesperado comentario, y comentó que llegó a creer que ya no formaría parte del programa.

¿Qué dijo Tania?

Meses antes de unirse oficialmente como conductora del programa Hoy, Tania Rincón fue invitada especial y participó en el juego 'Quita tiempo', donde compitió contra Paul Stanley para ver qué equipo podía mencionar más palabras relacionadas con 'cosas pegajosas'.

Fue en ese momento que Tania, sin pensarlo, dijo la palabra 'mec*s', lo que provocó risas descontroladas de su oponente y de sus compañeros, como Galilea Montijo. Después comienza a preguntar a los conductores principales sobre que si al día siguiente aún la seguirían invitando al programa.

Creyó que la 'correrían del programa'

Tania compartió con la conductora Karla Díaz de Pinky Promise cómo se sintió al darse cuenta de la palabra que había dicho en televisión.

Rincón dice que en conducción radiofónica 'se deja ir' con más frecuencia, sin embargo, en televisión trata de limitarse. Lo que no esperaba fuera que ese día no se limitó y dijo aquella palabras por la que sus compañeros comenzaron a reírse

"No me dijeron nada, cuando no te dicen nada dices 'ahorita me van a sacar'", dijo Tania en el programa de Pinky Promise al recordar lo que sintió en aquel momento.

Para finalizar aquella anécdota, reconoció que la escogieron para ser una de las conductoras principales gracias a aquella palabra y agradecía a su humor que tanto la caracteriza.