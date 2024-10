Decenas de directioners expresaron su despedida a Liam y recordaron sus momentos más icónicos, incluidos sus viajes a México durante su carrera. Tras la separación de One Direction, Liam visitó el país y participó en el programa Hoy, donde habló sobre su colaboración con J Balvin, "Familiar".

En 2013, One Direction, la icónica boy band británica-irlandesa, desató una ola de emoción en el Foro Sol de la Ciudad de México, actualmente conocido como Estadio GNP Seguros, durante el primero de sus dos conciertos en el país como parte de su gira.

Con un escenario decorado con un castillo y un impresionante despliegue de luces, la banda abrió su show con éxitos como "Up All Night", "I Would" y "Heart Attack", según los afortunados fans que asistieron. Este evento reunió a más de 50 mil personas, reflejando el fervor que Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson generaban en ese momento.

El día que Liam visitó Hoy

La visita de Liam Payne al programa Hoy en 2018 generó una gran expectativa entre sus fanáticos. El cantante apareció en el matutino mexicano tras asistir a los premios MTV MIAW, donde también fue una figura destacada. Durante su participación, fue recibido por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes mantuvieron una interacción amena y divertida.

Una de las anécdotas más memorables fue cuando las conductoras le pidieron que pronunciara algunas palabras en español relacionadas con la comida mexicana. Liam se animó a mencionar "tacos", "pozole" y "quesadillas de chicharrón", lo que provocó aplausos y risas en el público.

Su presencia en el set causó furor, especialmente entre los seguidores que asistieron al programa. Además, su visita se convirtió en tendencia en redes sociales con el hashtag #LiamPayneEnHoy, reflejando el cariño y la emoción que los fans mexicanos sienten por el artista.