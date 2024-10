Así fue el debut de Paola Rojas en Imagen Televisión | VIDEO

Luego de su estrepitosa salida tras 28 años de pertenecer a Televisa y Unicable, la periodista Paola Rojas tuvo su primer programa en Imagen Televisión.

Paola Rojas agradeció la oportunidad y dio la bienvenida a los televidentes.

La exconductora de 'Netas Divinas', presentó al equipo que encabezará junto a Hiram Hurtado, Josefa Gout y Eduardo Carrillo.

Estará al frente de un noticiero llamado De Pisa y Corre de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana, compartiendo noticias, pero con un aspecto más divertido.

La presentadora reveló que no le dieron tiempo ni de despedirse de sus compañeros en televisa, que además su salida fue sorpresiva.

De su salida se conoce que tuvo un ofrecimiento en Imagen Televisión, para regresar a la actividad informativa, ya que en ese momento solo participaba en el programa Netas Divinas.

“En cuanto me plantearon la posibilidad de venir aquí a hacer noticias tenía clarísimo que era un sí, porque hay muchísimas cosas que me gusta hacer y que las abrazo y que las disfruto, pero las noticias están en el centro de lo que me llama. Y porque además me importa que mi voz esté en el momento histórico que está viviendo México, ahí no dudé…”.