Ashley Tisdale está esperando a su segundo bebé

De manera sorpresiva, la actriz y cantante estadounidense, Ashley Tisdale, de 38 años de edad, reveló que está esperando a su segundo bebé junto a su esposo Christopher French, de 42 años, quien es compositor.

Mediante una sencilla publicación realizada en Instagram en donde muestra su avanzada pancita, la famosa conocida por dar vida a Sharpay Evans en la franquicia de Disney, High School Musical, mostró a sus seguidores que será madre por segunda ocasión.

"We can't wait to meet you (Estamos ansiosos por conocerte)", señala el texto.

Fue el pasado mes de marzo del año 2021 cuando Tisdale dio a luz su primera hija, Jupiter Irish French.