Aseguran a dos mujeres mayores de 60 años por robo a comercio

Por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio, fueron detenidas Rosario ‘NN’ de 66 años y Rosaura ‘NN’ de 64 años.

Rosario ‘NN’ fue asegurada el 8 de diciembre a las 17:17 horas en la tienda Soriana de la colonia de la colonia Las Misiones, de Torreón.

La sala de radio envió una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a la tienda, donde los agentes fueron recibidos por el personal de vigilancia, quienes les entregaron a la mujer ya que había intentado salir sin pagar una caja de Alka seltzer con 12 tabletas, dos sobres de ensalada de atún marca Dolores, una colonia marca Brut, una caja de margarina pasteurizada marca Primavera, una bolsa de nuez marca Percissimo, un perfume para caballero marca Provoke Sartoriale, un perfume para caballero marca Provoke White Knight, un paquete de queso Chihuahua marca Lala, una serie de luces Led marca Christmas y una botella de Suavitel marca Dawny; todo con valor total de 770 pesos.

Posteriormente, a las 20:24 horas del mismo domingo 8 de diciembre los agentes preventivos realizaron la detención de Rosaura ‘NN’ de 64 años de edad.

La mujer fue asegurada por el personal de vigilancia de la tienda Walmart Abastos, luego de que intentara salir sin realizar el pago de un paquete de tines para bebé marca One For You, un paquete de tines para bebé marca George, un llavero de Igor marca Disney, un llavero de Piglet marca Disney, tres pañaleros marca Originals y un pañalero marca One For You.

Rosario ‘NN’ y Rosaura ‘NN’ fueron ingresadas a las celdas municipales donde quedaron puestas a disposición del agente investigador del Ministerio Publico encargado de las indagatorias necesarias y determinar su situación legal en las próximas horas.