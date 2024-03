Sin detectar autos 'chocolates' robados ni documentos falsos en Repuve Matamoros

Hasta el momento, en el módulo del Repuve del municipio de Matamoros, no se ha detectado ningún vehículo de procedencia extranjera con reporte de robo, ni documentos falso, aseguró el titular de la dependencia Edgardo Ayup Guerrero.

“Si llegamos a detectar un vehículo se rechaza, aunque la verdad nosotros no nos hemos preocupado porque no nos hemos encontrado autos con reporte de robo en Estados Unidos”

Se le preguntó que, en caso de detectarlo que procedimiento se realiza y manifestó; "cuando menos retener el título que presentan porque no podemos retener el vehículo, nosotros no podemos quitarles el carro, no nos compete, porque no somos la autoridad competente”.

En caso de detectar documentos falsos, el funcionario manifestó que, “lo que hemos encontrado son documentos no registrados, porque la verdad no tenemos la capacidad de conocimiento para saber si es falso o no” pero dijo que un título generalmente tiene algunas medidas de seguridad, entre ellas una insignia o sello con marca de agua y la imagen es diferente de acuerdo al estado de donde provenga el título de propiedad, por ejemplo en Texas es un águila y si el documento se pone a contra luz se observa fácilmente.

Dijo que una manera de verificar si el auto es robado se pueden consultar algunas plataformas entre ellas: Consulta Ciudadana, Ocra en donde al registrar el número se serie le indica si hay alguna irregularidad, aunque también una página que se llama; Car Fast, donde también hay información sobre autos usados en Estados Unidos que las aseguradoras “suben” por el tema de las unidades siniestrados, ya sea por accidentes por cuestiones climatologías.

Aunque también pueden acudir directamente a la Fiscalía del Estado o lo pueden orientar en el mismo módulo del Repuve.