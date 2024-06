Asegura IMSS que resolverá con celeridad operación de elevadores en unidades médicas

En la actualidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con mil 50 elevadores en distintas unidades del país, de los cuales 85 están sin operar, en algunos casos debido a robo de componentes o vandalismo. Sobre ello, el director general de la Institución, Zoé Robledo Aburto dijo que están trabajando en una ruta coordinada para resolver más rápido cualquier eventualidad en las unidades.

Se dio a conocer que durante el periodo de 2016 a 2023, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transportación vertical en Unidades Médicas y no Médicas del Instituto se llevó a cabo a través de los recursos del Programa Anual de Operación (PAO). El monto total asignado fue de 105.1 millones de pesos, lo que representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el presupuesto del año 2022.

Robledo Aburto se reunió con empresas con la Asociación Mexicana de Elevadores y Escaleras Eléctricas, así como con representantes de empresas de elevadores que brindan servicios al Instituto, a fin de conocer cómo es la intervención a estos aparatos y realizar un diagnóstico de los mismos.

Al encuentro acudieron los representantes de Elevadores Otis, S. de R.L. de C.V., Eduardo Borges y Julio Castañeda; de kone México S.A. de C.V. Édgar Ávalos y Alejandro Delgado; de elevadores Schindler S.A. de C.V., Juan Antonio Peláez Hernández y Édgar Herrera, así como Hugo González y Claudia Fernández, de la Asociación Mexicana de Elevadores y Escaleras Eléctricas A.C.

Durante la reunión, se expuso que, a nivel mundial, las principales empresas de elevadores tienen como objetivo garantizar la seguridad de los pacientes y el personal médico al mejorar las condiciones físicas y funcionales de los elevadores.

Para dimensionar su labor, se expusieron ejemplos de la intervención a elevadores del sector público realizada en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil y Bolivia.

Detallaron que en México hay más de 90 mil ascensores en el sector público, provenientes de China, Estados Unidos, Brasil, España, Japón y Corea, cuya edad promedio es de más de 20 años.

La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor son los organismos responsables de vigilar el cumplimiento de las normas oficiales en el país. Se informó que ésta es la primera vez que el IMSS cuenta con contratos nacionales para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de transportación vertical (elevadores).

¿Qué hospitales han reportado fallas en La Laguna?

Cabe hacer mención que en La Laguna de Coahuila y Durango, en los últimos años se han reportado fallas en elevadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Torreón así como en la UMF No. 43, el HGZ No. 51 y de la UMF/UMAA No. 53 de Gómez Palacio, entre otros.