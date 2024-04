Arturo Ortiz rompe el silencio

La noche del domingo, Arturo Ortiz, líder de Tropicalísimo Apache, por fin rompió el silencio a través de un video que colocó en sus redes sociales.

El cantautor le dio las gracias al público por el amor que le demostraron siempre a su fallecida hija, Susana Ortiz y a él por las condolencias y muestras de cariño que a la fecha le siguen llegando luego de la partida de la cantante.

"Le quiero mandar un saludo a todas las personas que han apoyado a mi hija cuando me dan el pésame, me dicen, 'señor, no nomás le duele a usted, nos dolió a todos', así que a todas esas personas que han estado con mi hija les doy las gracias, muchas gracias por todo y gracias por apoyar a la familia", comentó desencajado.

El motivo del video tiene lugar tras un homenaje que intentó hacer Dimas Maciel de Chicos De Barrio a Susana en un antro de la localidad el pasado sábado, algo que no le pareció ni Arturo ni a la familia Ortiz.

"Quiero hablarles de una cosa que no me gusta a mí. A mi no me gusta hacer video, pero es importante para la familia y para mí. Se trata de Dimas Maciel, de Chicos de Barrio, que están haciendo supuestamente homenajes a mi hija, cosa que no creo", expresó. Don Arturo Ortiz manifestó que la relación entre Dimas y Susana se encontraba mal. "Él no quería nada de ella y ella nada de él. Dimas le quedó debiendo mucho dinero a mi hija de su trabajo de sus contratos que hicieron para beneficio de los dos, en el cual solo se benefició él y entonces ella pues se molestó. Le dio la oportunidad varias veces, regresó con él y nunca le ganó. Lo demandó, y la demanda la ganó ella, pero las autoridades nunca han hecho nada al respecto. Nosotros no queremos que Dimas tenga un beneficio. Me siento muy mal y no quiero que esto continúe".

Rápidamente, los internautas se pronunciaron en los comentarios, con opiniones divididas.