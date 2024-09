Artur Beterbiev descartó pelear contra 'Canelo' Álvarez hasta que tenga un título de su división

El pugilista ruso, Artur Beterbiev, dejó la situación en claro: no le interesa hacerle frente al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Beterbiev, quien vivirá un combate histórico contra Dmitry Bivol por el título indiscutido de los semipesados, explicó que al menos, por el momento, no quiere pelear contra el "Canelo" porque no tiene un título de su división.

"Cuando 'Canelo' Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento, tendré ganas de pelear con él. En este momento, no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra él", platicó para los micrófonos del canal de YouTube, The Stomping Ground.

Artur Beterbiev es monarca de los títulos de peso semipesado de la FIB, CMB y OMB. En la pelea contra Bivol, buscará el de la AMB.

Recientemente, "Canelo" también recibió la negativa de Dmitry Bivol, quien le ganó por decisión unánime en mayo del 2022. Esa noche, el mexicano dejó escapar la posibilidad de volverse campeón en las 175 libras.

"Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema. Podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con 'Canelo' no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae", explicó Bivol.