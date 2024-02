Artista lagunera Nancy Ríos expone obras en Chiapas

La artista lagunera Nancy Ríos viajó este fin de semana a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, esto para participar en el Festival Multicultural Literarte 2024, proyecto internacional creado para impulsar la carrera de escritores y artistas, organizado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta), el Museo San Cristóbal de las Casas (MUSAC) y el Centro Cultural El Carmen.

La participación de la lagunera, quien obtuvo cuatro reconocimientos, dio inicio el viernes 16 de febrero, cuando fue parte de una actividad de pintura en vivo, la cual involucró a cerca de 22 artistas plásticos y 24 escritores.

“Se hicieron ponencias, ellos hicieron las presentaciones de sus libros y a los artistas, el primer día, nos dieron cinco horas para elaborar una obra. Entonces, pintamos en la explanada del MUSAC y las obras ganadoras se exponen en MUSAC”.

La obra de Nancy Ríos resultó seleccionada para ser expuesta en el MUSAC dentro de la exposición Voces del Alma, donde permanecerá durante un mes. A esto se suman otras tres pinturas que la artista llevó desde Torreón al sureste mexicano.

“Ahorita estoy exponiendo en dos lugares distintos en San Cristóbal de las Casas: en el Centro Cultural El Carmen y en MUSAC. Entonces, imagínate, voy bien emocionada”.

Sobre las tres obras que Ríos trasladó desde Torreón, estas forman parte de una serie, donde la creadora empleó las libélulas, creaturas que para ella significan un emblema sumamente personal, debido a que actualmente experimenta una fuerte transición espiritual tras el fallecimiento de su padre, ocurrido en noviembre pasado.

“Yo había decidido cancelar esto, dije: ‘no puedo’. Mi papá se fue en noviembre del año pasado y estaba la convocatoria, ya me estaban llamando para que confirmara y hubo un momento donde mi duelo no me dio el ánimo ni para pintar ni para nada. Entonces, estas son las cuatro primeras obras que pinté en 2024 después de la muerte de mi papá”.