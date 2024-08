Arrestan al influencer Andrew Tate, investigado por trata de personas

Este jueves se dio a conocer de manera oficial que el 'influencer' británico-estadounidense, Andrew Tate, fue puesto bajo arresto al encontrarse siendo investigado por presunta tarta de personas.

Andrew Tate se encuentra en arresto domiciliario luego de que su hogar en Rumania fuera allanado por policías, debido a que está siendo investigado por los delitos de tráfico de personas, lavado de dinero y también delitos contra menores, según lo determinó un juez en dicha región. Recoge la BBC.

El allanamiento se dio ´durante el miércoles, justo un día antes de ser arrestado. Ante esto, Tate ha compartido un mensaje en redes sociales junto a un video donde se le ve saliendo de un tribunal.

"He sido amable, he sido paciente, he jugado el juego… pero allanaron mi casa nuevamente y ahora vienen diciendo que hay 35 víctimas”, dijo Tate, quien además calificó las acciones de la policía como una 'trampa' en su contra.

¿Qué pasa con Andrew Tate?

No sólo Andrew, sino que junto a su hermano, Tristan Tate, se encuentran envueltos en una investigación con la que son acusados de presunto abuso contra menores, trata de personas y también lavado de dinero, acusaciones que se remontan al año 2012 en Reino Unido.

No es la primera vez que Andrew pasa por una situación similar, pues en 2022 fue detenido y puesto en arresto domiciliario en el que permaneció un año.