Arranca Torneo del Pavo en el Campestre de Gómez Palacio

Con un inmejorable entusiasmo por parte de sus participantes, este sábado se celebrará la edición 2024 del tradicional Torneo del Pavo en el campo del Campestre Gómez Palacio.

La salida será por escopetazo a partir de las 10 de la mañana, en donde se espera un clima fresco, para que luego el mercurio se eleve un poco y los jugadores, puedan desarrollar su ronda de juego sin complicaciones.

El sistema de juego será a Go Go con ventajas, con equipos conformados por cuatro elementos. De acuerdo a la convocatoria emitida desde principios de mes, no se permitirá a dos jugadores con menos de 7 de hándicap, integrar el mismo foursome.

La suma del hándicap de los cuatro jugadores, se dividirá entre 4, resultando el promedio que será ajustado 25 por ciento, que resultará las ventajas de cada equipo en el campo.

Se premiarán a los mejores tres equipos del certamen. Para los campeones, habrá trofeos y pavos para cada uno, mientras que para los ocupantes de la segunda y tercera posición, trofeos y piernas para cada golfista galardonado.

En caso de igualar dos ó más foursomes por el primer lugar, muy común en este sistema de competencia, el desempate se decidirá de acuerdo al criterio de retrogresión por tarjetas empezando por el hoyo 18. Habrá Hole in One en el hoyo 3, que consistirá en un carrito de golf nuevo de la marca Goat, con un valor aproximado de más de 200 mil pesos, para el primer jugador que emboque el hoyo en uno.

Las Damas y Senior’s, pegarán a las 160 yardas y los Caballeros a las 170. También se premiarán a las tres mejores Oye’s generales en los hoyos 7 y 12, con pavos, piernas, arcones, así como con maletines de queso y carne, mismos que no serán acumulables.

El costo de inscripción por equipo, será de 6 mil pesos, mientras que por jugador de 1,500 pesos, los cuales podrán pagarse físicamente en efectivo o con tarjeta este mismos día, en la caseta de acceso al club.

Algunos de los foursomes que jugarán, son el integrado por la familia Amador, entre los cuales sobresalen Mundo y Robert, además del zurdo Diego y Roberto André, además del Contador Escandón y los tres Reyes Magos, como el caso de Melchor Peyró, Baltazar Ramírez y Víctor García Chagoya.

Entre 3 y 4 de la tarde, se llevará a cabo la comida de premiación, donde se reconocerá a los mejores equipos y en lo individual a los golfistas, además de la tradicional rifa de diferentes artículos.