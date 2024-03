Arranca operativo Semana Santa Segura 2024 en Lerdo

Este lunes el alcalde, Homero Martínez Cabrera, encabezó el arranque del Operativo Semana Santa Segura 2024, dirigido a la prevención de incidentes en el municipio, y contó con la participación de más de 300 elementos de las diversas dependencias de seguridad de la región y voluntariado.

El banderazo simbólico se llevó a cabo en el Paseo Sarabia, frente a la Presidencia Municipal, donde también se entregó equipo táctico a las corporaciones voluntarias, incluyendo Buzos de Laguna, Buzos Castañeda y voluntariado de Bomberos Lerdo.

En su mensaje el edil destacó la importancia de coordinar acciones de prevención y vigilancia con la colaboración de los tres niveles de gobierno y el personal voluntario, como los buzos, para atender cualquier emergencia en los más de 53 kilómetros de río, así como en los canales de riego y espacios públicos del municipio.

La primera autoridad municipal hizo un exhorto a los visitantes y turistas para que realicen una estancia responsable, cumpliendo con todas las medidas de las autoridades, incluyendo: no nadar, no consumir bebidas embriagantes en exceso, no manejar en estado de ebriedad y no abandonar ni tirar basura en los espacios naturales.

Dentro del equipamiento entregado, con una inversión municipal de 150 mil pesos, se incluyen tanques de aire comprimido, trajes de neopreno, tablas de salvamento, gafas, snorkel, cuerdas de rescate y equipos de respiración autónoma.

Estos son los números de emergencia, en caso de cualquier incidente: Seguridad Pública, SEDENA, Guardia Nacional y Cruz Roja 911; Cruz Roja Gómez Palacio 8717234232; Protección Civil Lerdo 8711592676; Bomberos 8717253252; y Tránsito Lerdo 8717251061.

El Ayuntamiento de Lerdo exhortó a los asistentes a los múltiples parajes del Río a extremar precauciones.