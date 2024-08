Arath de la Torre pide su renuncia de La Casa de los Famosos

Luego de la polémica que se ha generado en el reality show de La Casa de los Famosos 2, en trono a los ataques de Adrián Marcelo contra Gala Montes, el actor Arath de la Torre ha solicitado su renuncia del programa.

Fue hace apenas unos minutos que el mismo actor hizo pública su decisión de abandonar La Casa de los Famosos 2 al comunicárselo a sus compañeros.

"Yo no puedo seguir jugando así. O sea, yo prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada qué hacer aquí en estos ambientes. De verdad lo digo, yo ya pedí mi renuncia formal de salirme del juego, porque no quiero exponerme, no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido. Yo ya pedí formalmente mi renuncia", expuso el actor al resto de sus compañeros.

La decisión de Arath respecto a abandonar el reality show ha generado diversas opiniones en redes, además de ser aplaudida por muchos que se muestran en contra de las acciones de Adrián Marcelo.

¿Qué hizo Adrián Marcelo?

La polémica se desató la madrugada de este 6 de agosto luego de una pelea protagonizada por Adrián Marcelo, líder del cuarto 'Tierra' y Gala Montes del cuarto 'Mar'.

Y es que la discusión evolucionó hasta llegar a los insultos y cuestiones personales, pues el conductor Adrián Marcelo no dudo en sacar a flote el problema que Gala Montes tuvo con su mamá, además de burlarse de su depresión.

"Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga (...) Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan we... que les receten cosas. Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Hue… sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”, dijo Adrián Marcelo, comentario que además le ha traído muchas críticas por parte de los espectadores que piden que lo saquen del programa.