Arath de la Torre habla sobre sus problemas de adicción en La Casa de Los Famosos México

A medida que pasan las horas dentro de "La casa de los famosos México", sus inquilinos van revelando algunas de las experiencias más difíciles que han tenido que enfrentar a lo largo de sus vidas.

Esta vez tocó el turno a Arath de la Torre, quien en una plática con sus compañeros, decidió sincerarse sobre sus problemas de adicción al alcohol y las drogas.

"(Me metía) de todo, lo que hubiera; pero más el alcohol", dijo.

Arath recordó que durante años fue esclavo de la bebida, al punto de que podía pasar semanas enteras alcoholizado: "yo tomaba todos los días, al punto de embriagarme", agregó.

El conductor también explicó que llegó a experimentar varios eventos que bien pudo haber tomado como banderas rojas; sin embargo, el que lo hizo tocar fondo fue despertar completamente solo y sin saber lo que había pasado: "Yo tuve muchos eventos como choques, blackouts, pendejadas... y mi fondo fue en mi estudio solo y borracho. Un día amanecí en mi casa de Morelos, solo y había armado un desmadre, no violento pero sí de que ya no me querían ver así".

Lo más doloroso de su enfermedad, reveló, fue que llegó a lastimar a las personas que más quiere, incluyendo a su familia: "Dañas a la familia, el alcoholismo es una enfermedad que daña a la familia y yo no quiero ser así, y muchas veces la enfermedad es tan fuerte que los familiares quieren que te mueras, con tal de que dejes de hacerlos sufrir y que no sufras tú", expresó.

De la Torre confesó que lo único que pudo salvar su vida fue asistir a Alcohólicos Anónimos y que gracias a este grupo lleva ya ocho años sin probar una solo gota de alcohol: "A mí me salvó la vida AA, y no lo estoy promocionando, ellos no requieren de publicidad, pero a mí me salvó la vida".

El conductor de "Hoy", incluso, contó que hasta el momento sigue acudiendo a sus juntas diarias, a dar testimonio y ofrecer ayuda a quien lo necesita: "Si estoy aquí es para decirle a la gente que es una enfermedad y que hay que verlo así; que hay solución y que si ves a un borracho... él está sufriendo y ese borracho puedo ser yo", finalizó.