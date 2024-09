Apuesta Lerdo por funcionamiento de Agua Saludable

Como se informó con oportunidad, se tronó un tubo en la burbuja de San Fernando debido a los cambios de presión del agua que proviene de Agua Saludable para La Laguna y que llega al Sistema San Fernando. Además, hay obras de reparación de vialidades a cargo de las constructoras contratadas por las instancias federales que no se han ejecutado.

"No sé qué esté pasando, pero de repente nos llegan 200 litros de agua por segundo del Proyecto de Agua Saludable. Hay veces que nos llegan 300, antier nos llegaron 470 litros de agua por segundo en la noche, no nos dimos cuenta y tronó la tubería porque no soportó la presión, ya que traemos tres pozos jalando y entonces meter 700 litros en ese tubo, no soportó la presión y tronó", dijo el alcalde, Homero Martínez Cabrera.

Señaló que al final, por parte del Municipio a través del Sapal, se realizaron las mejoras correspondientes y que el mismo miércoles pasado se arregló y que de forma gradual se prendieron los pozos.

Comentó que todavía este jueves pasado se tendría que estabilizar la presión. Dijo que las maniobras tardaron unas 8 horas.El alcalde mencionó que esperará a los tiempos para reunirse con las instancias correspondientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debido al proceso de entrega-recepción, en el que se encuentran las instancias del gobierno federal.

"Han habido muchos temas aquí en el Municipio, en donde no se hacen las maniobras, por ejemplo, allá en el fraccionamiento Los Ángeles me plantearon hoy (ayer) los regidores que se puso un tubo que va hacia Gómez Palacio y que nos afectó la vialidad y que hay que hacer unas mejoras, y yo les digo que el acuerdo es que las hagan los mismos de Agua Saludable, entonces estaré pidiendo la audiencia para poder acordar esos temas", explicó.

Otro punto vial donde se realizan maniobras de introducción de tubería de Agua Saludable es en Allende y Periférico, donde se han tardado, confirmó el alcalde, mucho tiempo porque se toparon con un tubo de agua potable del Municipio, razón por la cual ya se hicieron las maniobras para que pudieran pasar con el tubo de ellos.

"Yo le seguiré apostando a que funcione el Agua Saludable y que eso permita que se quite un problema histórico en La Laguna", acotó el alcalde.

Inicia Restablecimiento del servicio de Agua Potable en Lerdo

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Lerdo (Sapal) informó que este pasado jueves, a las 7:00 de la mañana, concluyeron las labores de reparación de la tubería afectada el miércoles, así como las pruebas de funcionamiento correspondientes.

Ignacio Ramírez Ontiveros, gerente del Sapal, especificó que hechas las inspecciones correspondientes, se determinó que lo que se tronó fue un tubo en la burbuja de San Fernando, que corresponde al sistema de agua potable del municipio, Sapal, y no una tubería que corresponde al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que fue la versión de los primeros reportes.A partir de este momento, ha iniciado el proceso de restablecimiento del servicio de abastecimiento de agua.

Ignacio Ramírez Ontiveros, gerente del Sapal, detalló que a lo largo del día se han puesto en funcionamiento los pozos de San Fernando, mientras se espera recibir agua a través del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Asimismo, Ramírez Ontiveros mencionó que se mantendrá un diálogo constante con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para garantizar el correcto funcionamiento del Proyecto Agua Saludable, en beneficio de las familias de Lerdo, tal como se ha acordado en las visitas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El funcionario lamentó los inconvenientes causados por la fuga y la interrupción del suministro del vital líquido.