Apuesta Durango por transporte eléctrico

El Gobierno del Estado de Durango busca la modernización del transporte público en la entidad y le apostará a la electromovilidad. Ya trabaja de la mano con los concesionarios, con quienes ha establecido convenios y prórrogas para poder realizar el cambio de unidades, esto como parte de las modificaciones que se contemplan en la Ley de Transporte.

"Se acaba de aprobar hace poco tiempo la Ley de Transporte del Estado, a partir de este ordenamiento están reacomodando las áreas administrativas, las unidades, y luego viene la revisión completa; estamos ahorita en un convenio con las principales representantes de sindicatos y de organismos de transportistas porque queremos renovar lo más posible, la mayor cantidad posible el parque vehicular para que estén conforme lo marca la ley", explicó el subsecretario de Gobierno para La Laguna, Raúl Meraz.

Por su parte, el ahora titular de la Unidad de Atracción de Inversiones Extranjeras al Estado de Durango, Arturo Ortiz Galán, anunció que será la próxima semana del 17 de junio, cuando se tenga la visita de representantes de una empresa fabricante de autobuses eléctricos.

Recordar que durante su gira por China en este 2024, el gobernador Esteban Villegas firmó una carta intención con la empresa Yutong, considerada como la empresa fabricante de camiones más grande del mundo sobre todo de unidades de transporte público, de carga, recolectores de basura y más.

Durante su presentación en el mes de mayo, el mandatario explicó que la carta intención se firmó en dos vías, la primera en lograr que se estableciera una ensambladora en la entidad y como segunda, el lograr el cambio del transporte público.

"Que empecemos a cambiar el transporte publico por eléctrico del todo el estado… por supuesto hay que platicarlo con los concesionarios, buscar la forma de financiamiento, cómo le entra el gobierno, cómo le entran ellos…", fue lo que presentó el mandatario en rueda de prensa sobre los resultados de su gira, ante los medios de comunicación laguneros.

En ese sentido, Ortiz Galán dijo que se encuentran en negociaciones, sin proporcionar el nombre de la empresa, con la intención de que establecieran su ensambladora en el estado y adquirir de inicio, 1,700 camiones para el transporte público, para los concesionarios tanto de La Laguna como de la capital.

"Y es cambiarlo a la electromovilidad y es un reto que ya desde ahorita estamos trabajando porque tenemos que adecuar a la ciudad con la infraestructura de cargadores, con la infraestructura vialidad", reconoció el funcionario.

Sobre el tema de los concesionarios, Raúl Meraz dijo que al mes de junio ya se había hablado con la totalidad de ellos. "Con algunos incluso ya se establecieron términos, fechas, no puedo dar una en particular porque algunos dependen del número de unidades con las que cuenten para una prórroga… la verdad es que queremos es que haya un cúmulo de voluntades, esto no se hace con una presión, no se hace por un tema de presión de autoridad sino que se hace con la convicción de que si ellos mejoran sus unidades van a tener más usuarios solicitando sus servicios".