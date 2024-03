Aprueban subsidio para gastos del DIF San Pedro por más de 886 mil pesos

Se refrendó el subsidio que otorga el Ayuntamiento de San Pedro al DIF Municipal y este año otorgará un presupuesto de 80 mil 600 pesos mensuales, un total de 886 mil 600 pesos porque solo se consideró 11 meses, debido a que el apoyo no es retroactivo por lo que corresponde al mes de enero no se consideró en el presupuesto que se solicitó.

El presupuesto es para los gastos de operación, por lo que la dirección del organismo envió un oficio al Cabildo para formalizar la petición sobre el presupuesto que cada año se asigna para enfrentar los gastos en sueldos, materiales servicios y demás cuentas que mensualmente erogan, mismo que por mayoría se autorizó, ya que algunos regidores no asistieron a la reunión.

En el punto de asuntos generales se especificó que, la ratificación del convenio con la Administración Municipal fue uno de los puntos que se abordó en la reunión que previamente llevaron a cabo los integrantes del Consejo Directivo del DIF.

“Se ha dicho en otras ocasiones que ese presupuesto es insuficiente, pues no hay recursos de alcance en el DIF, ya que hay muchas necesidades y, sin embargo, ayuda en algo a todas las actividades que organizan, tomando en cuenta también que hay bienhechores que apoyan mes con mes, con algunas actividades, también se tienen apoyos por parte del DIF estatal, por asociaciones civiles etc. etc., sin embargo, esto es de mucha ayuda” fue la explicación que dio el alcalde, David Ruíz Mejía al tomar la palabra para solicitar la aprobación del Cabildo.