Aprueban Ley de Ingresos Estatal en Durango 2025; Pagarán por obras federales

El Congreso del Estado aprobó La Ley de Ingresos del Estado de Durango por 47 mil 177 millones 385 mil 906 pesos. El paquete económico prioriza las obras impulsadas por el gobierno federal y los programas sociales.

Entre las inversiones destacan la Presa Tunal II, la red troncal de Agua Saludable para La Laguna y las obras para el Centro Logístico Industrial de Durango (CLID).

El rubro de Inversión Pública crecerá considerablemente en 2025 pues se proyecta erogar en el próximo año mil 757 millones 798 mil 420 pesos en Inversión Pública (Obra Pública) mientras que en 2024 se proyectó erogar en este mismo rubro 691 millones 822 mil 989 pesos.

En este presupuesto estatal se contempla ingresos derivados de Financiamientos por mil millones de pesos en el rubro de Endeudamiento Interno del Estado. En el presupuesto de Egresos del Estado de Durango para el 2025 se contempla erogar en total en pagos de amortización de Deuda Pública la cantidad de 3 mil 327 millones 693 mil 072 pesos.

Depende Durango en un 83% de Ingresos Federales

De los mas de 47 mil 177 millones de pesos el 14.9% ,es decir 7 mil 015 millones de pesos se espera recaudar por concepto de Ingresos Propios mientras que el 83% ,es decir, 39 mil 162 millones de pesos se espera recibir como Ingresos Federales. En Participaciones se contemplan 17 mil 766 millones de pesos, en Aportaciones 19 mil 581 millones de pesos, en Convenios e Ingresos Extraordinarios mil 814 millones de pesos y en Ingresos por Financiamiento mil millones de pesos, es decir el 2.1%.

*Incrementará Durango Captación de Ingresos Propios*

Para el 2025 Durango proyectó en Ingresos Propios recibir 7 mil 015 millones de pesos de los cuales el 64% (4 mil 488 millones de pesos) es por concepto de Impuestos. Otro 30.4% (2 mil 131 pesos) será por Derechos. Un 3.5% (246.5 millones) será de Productos. El 2.1% (149.1 millones de pesos) será por Aprovechamientos.

Sin considerar los ingresos virtuales por Tenencia Estatal la variación del presupuesto 2025 en relación al presupuesto 2024 en el rubro de Ingresos Propios será de mil 947.50 millones de pesos, es decir, un 52.1% mayor. Estos recursos son los que se recaudan de los contribuyentes.

Los ingresos virtuales por tenencia estatal en 2024 fueron por 803.1 millones de pesos mientras que para 2025 se proyectan 866.1 millones de pesos. Los ingresos virtuales federales se proyectan en 383 millones de pesos en 2025 mientras que en 2024 fueron 341.4 millones de pesos. En virtuales en el concepto de Derechos para el 2025 se contemplan 90.5 millones de pesos mientras que en 2024 se contemplaron 50.4 millones de pesos.

Aprueban Morenistas presupuesto duranguense para pagar obras federales

En la última sesión del Congreso de Durango se aprobó el paquete económico de Durango para el 2025 siendo varios dictámenes analizados y aprobados por la Comisión de Hacienda, presupuesto y Cuenta Pública, tras la propuesta presentada por el gobernador, Esteban Villegas Villarreal. Todo se aprobó por unanimidad de todas las fracciones partidistas incluyendo a Morena aún con los financiamientos bancarios (deuda pública) presentados en la Ley de Ingresos para el próximo año además del incremento de mas del 52% en captación de ingresos que provienen de los contribuyentes. No obstante, en el caso del municipio de Lerdo las diputadas morenistas, Flora Leal y Georgina Solorio, (ambas registradas para ser candidatas de Morena a la Alcaldía) sí aprobaron la Ley de Ingresos del Estado pero no aprobaron la Ley de Ingresos de Lerdo que de inicio no contempla ingresos derivados de financiamientos pero aluden el incremento del 5% en el Impuesto Predial. Al respecto, la diputada Flora Leal, dijo que aprobaron el paquete económico estatal porque Durango apoyará con recursos a las obras federales “En el caso de Lerdo se están incrementando La recaudación mientras que en el Gobierno del Estado el recurso va direccionado a obras complementarias del Gobierno federal”, dijo. También destacó que son 13 mil millones de pesos de programas del Bienestar. “El gobernador nos ha comentado que él sigue cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y creo que se ha visto una nueva sinergia entre ellos dos”, aseguró.