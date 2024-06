Aprueba Cabildo de San Pedro destinar casi 5 mdp para renta de pipas y dos camiones váctor

El Cabildo de San Pedro aprobó por mayoría la asignación de hasta 4 millones 800 mil pesos, del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para extender por otros seis meses el Programa Emergente de Distribución de Agua y el Programa de Desazolve.

De recurso, 2 millones 300 mil pesos se destinarán para la renta dos camiones váctor para la limpieza de la red de drenaje y 2 millones 500 mil pesos de las pipas, ya que se utilizan hasta 15 camiones para atender las colonias y ejidos donde se tiene escasez del líquido.

Fue en los puntos generales del orden del día de la reunión que el alcalde David Ruíz Mejía puso a consideración el tema, ya que dijo fue una solicitud que hizo el Consejo del Simas, en la reciente reunión que se tuvo, ya que el organismo no tiene capacidad financiera para enfrentar ese gasto, por lo que pidió el apoyo al Ayuntamiento.

El regidor Édgar Sánchez Garza preguntó si se había comprado un camión váctor, pero se le mencionó que no era así, que el Simas tenía uno que ya no funcionaba y que la reparación era inviable, ya que no funcionaba el tablero y resultaría muy costoso, lo que se compraron fueron dos camiones cisterna.

“Aunque se hizo la lucha con el camión que se tenía no se ha podido reparar, ya qué no le encontraron solución en lo eléctrico, no funciona el tablero y no se ha podido aprovechar ese váctor, de hecho tiene más de un año sin funcionar” expresó el alcalde.

Tras esa respuesta Sánchez Garza comentó que, si había la posibilidad de que en lugar de rentar los camiones váctor se adquiriera uno, a lo que el presidente municipal les expresó que podría explorarse la probabilidad, pero mientras se busca el camión de atender la necesidad de limpiar la red sanitaria, para disminuir los puntos donde se presentan encharcamientos de aguas negras, además de que se debe considerar las eventualidades que se pudieran presentar por las lluvias, por lo que pidió que se autorizara el arrendamiento de las dos unidades por aproximadamente dos meses.

Tras el intercambio de algunas opiniones entre ambos ediles, Ruíz Mejía preguntó al tesorero municipal, César Pineda Serna la viabilidad de comprar el camión para el desazolve de la red sanitaria y la respuesta del funcionario fue, que resultaba muy costoso el mantenimiento de ese tipo de unidades.

“Si me permiten, yo estuve checando con tesoreros o directores de finanzas de otros municipios y todos coinciden en que no es costeable adquirir un camión propio, porque se le mete más en mantenimientos, es mucho más caro para nosotros y el ejemplo son los camiones de limpieza, que no parábamos en los gastos de servicios mayores porque no se les da el cuidado adecuad, por más que tengamos las unidades lo mejor posible siempre resulta algo”.

No obstante, a la respuesta del encargado de finanzas se insistió en que se buscara una alternativa y mientras tanto se puso a consideración la propuesta, la cual se aprobó por unanimidad.