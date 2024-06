Aprende que en la cocina 'no hay amigos'

Paco de Miguel logró su cometido, mostrarle al público una nueva faceta que, hasta este momento, nadie conocía.

Siendo uno de los creadores de contenido más famosos y reconocidos de Internet, Paco de Miguel se enfrascó en una deliciosa aventura al formar parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, convirtiéndose en el Top 10 de los mejores cocineros de la competencia.

Esta oportunidad, contó, fue su boleto para que el público comenzará a conocer otra faceta de su personalidad, una más seria y llena de aprendizajes "de principio a fin".

Lamentablemente, como todo en la vida, esta aventura llegó a su fin, y Paco de Miguel se convirtió en el décimo eliminado de la competencia, en medio de un polémico platillo, el cual, a sus palabras, no era lo que él estaba buscando.

El reto de eliminación era engañosamente sencillo, se tenía que realizar un platillo que ninguno de los chefs hubiera probado, lamentablemente para Paco, las cosas no fueron como él las esperó. Y es que, el comediante realizó camarones, y aunque se veían deliciosos, confesó que no era lo que él quería hacer.

"Yo tenía planeado hacer otra cosa, iba a hacer camarones, pero con una coliflor deliciosa, y la salsa se le iba a poner los camarones encima, pero la coliflor se me deshizo, y pues ya no la pude hacer, entonces, pues parecían unos camarones descongelados con una embarrada de crema y una salsa de las que ya vienen hechas", reveló en entrevista para El Siglo de Torreón.

La traición de los 'Hielitos' a Paco de Miguel

Uno de los grupos más comentados durante esta temporada fue el famoso grupo de los Hielitos, el cual se formó en los primeros programas de la competencia, conformado por Natalia Subtil, Ferka Quiroz, Jawy Méndez, Ernesto Cázares, y Paco de Miguel.

Sin embargo, lo que comenzó como un grupo para apoyarse entre ellos, para Paco se volvió en una traición.

"Cuando fue el reto en el restaurante El Carajillo, yo me sentí un poco porque Jawy no me eligió para el equipo, yo fui el único del grupo que no me eligió, me sentí mal, no me sentía con ganas de cocinar, no sentía ya muchas ganas de estar ahí al haber traiciones así", confesó.

Las cosas escalaron más cuando, al ver la transmisión del programa del pasado domingo, Paco de Miguel se decepcionó con los comentarios que realizaban sus amigos sobre él.

"Fue una decepción total, sí me di cuenta de que es gente que no vale la pena, pero pues, qué feo, yo sí los consideraba amigos".

Al finalizar con sus declaraciones, Paco reveló que realmente este tipo de "grupitos" no servían de mucho, ya que, al final de cuentas, te ibas por tu platillo.

A pesar de esto, Paco se mostró muy agradecido con la producción de MasterChef, asegurando que había sido una experiencia increíble, además de que esto le traerá más proyectos en televisión, entre ellos una serie.