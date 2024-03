Apoyan exalumnos a su equipo de robótica

Como una forma de agradecimiento por todo el aprendizaje, formación y las experiencias y sobre todo regresar un poco de lo vivido, Sergio Rodríguez y Alexia Herrera, exintegrantes del equipo de Robótica Cerbotics 4400 del colegio Cervantes, han decidido no solo patrocinar a su equipo, sino también ayudarlos con las actividades que realizan para obtener recursos y seguir en las competencias.

Sergio, quien fue socio fundador del equipo, compartió que desde 2012 formó parte del equipo, en el que se mantuvo por ocho años y después como mentor para las nuevas generaciones.

Alexia permaneció por dos temporadas en el equipo y un año más como mentora también, de los nuevos integrantes.

Después de graduarse e iniciar su proyecto de una agencia de viajes juntos, en 2022 tuvieron un nuevo acercamiento con el colegio, quien les solicitó su apoyo para cotizar el viaje a Ginebra, Suiza, luego de que el equipo lograr representar a la Selección Nacional de Robótica en el FIRST Global Challenge celebrado en el mes de octubre.

"Eran aproximadamente 17 alumnos los que iban y pues sí, básicamente ahí fue donde empezó nuestra travesía nuevamente con el colegio Cervantes", compartió Alexia.

"Entonces empezamos a cotizar estos paquetes y nos dimos cuenta del costo y al saber lo que implica para los chicos y las familias pagar todo ese viaje… y al querer cumplir un sueño, pues nos dimos cuenta de qué era demasiado dinero y que iba a ser un gran esfuerzo para las familias y para los chicos y para hacer todas las actividades sociales, económicas, etc. Entonces fue donde dijimos, bueno tenemos una oportunidad de apoyarlos y regresar un poquito de lo que nos dio el equipo", dijo Sergio.

Y es que para ambos, era la oportunidad de regresar un poco de lo mucho que les dio su equipo Cerbotics 4400. "Al equipo que nos vio crecer".

Fue entonces que decidieron brindarles descuentos para aminorar los gastos, así como productos para que puedan rifar y obtener ganancias.

Dados los resultados que obtuvieron en aquella ocasión, regresando a casa con el reconocimiento "Safety Award", por su alto nivel de seguridad e higiene; así como una medalla de plata FIRST Global Finalista Alliances Award, por ser el segundo equipo con mayor puntaje durante la competencia; así como la medalla de oro Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence.

Y desde entonces, el apoyo por parte de estos ex alumnos e integrantes del equipo se ha mantenido.

Tan sólo este año, se les entregó un paquete a la playa para que lo pudieran rifar y así tener mayores ingresos y sobre todo el aliciente para seguir esforzándose en cada competencia.

DE LOS RECUERDOS

Sergio compartió que como alumno e integrante también se lograron importantes premios como: en el año 2013, el Judges Award en San Antonio, Texas; en 2014, el Industrial Safety Award, celebrado en la Ciudad de México (CDMX).

Y como mentor del equipo, en el 2016, el Imagery Award y el Industrial Safety Award, también en CDMX, así como el Entrepreneurship Award, celebrado en Oklahoma; además en 2017, el Entrepreneurship Award, en Arizona y Chairman's Award, en La Laguna.