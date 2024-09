Aplican antidoping y capacitan a personal de la Policía Municipal de Madero

El lunes se les aplicó los exámenes toxicológicos al personal operativo y administrativo de la Dirección de Seguridad Pública de Francisco I. Madero, también se hizo una revisión de armamento y durante martes y miércoles la Comisión Estatal de Derechos Humanos los capacitó.

El director de corporación, Miguel Ángel Aguilar Favela manifestó que, el antidoping está a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública del estado y es el primer requisito que los agentes deben cumplir con los exámenes de control y confianza, en tanto que la Secretaria de la Defensa Nacional se encargó de la revisión de armamento y documentación que se debe tener.

Especificó que, son 74 personas las que, poco antes de las 08:00 de la mañana, previo al cambio de turno, sorpresivamente se les tomó la muestra de orina, entre agentes de la policía, los cerca de 20 son cadetes que están en capacitación y el personal administrativo.

El funcionario indicó que, estiman que en pocos días se les envíe los resultados de antidoping y si alguno de las personas resultara positivo, causarán baja y luego se inicia la etapa de evaluación, ya que será el estado quien envíe los listados de las personas que acudirán en grupos a la ciudad de Ramos Arizpe.

En relación a los portes de armas, el director de la Policía Municipal negó que se les estén entregando armamento sin contar con los permisos a los cadetes ya que eso les representa un problema legal y sobre el adiestramiento de los aspirantes dijo que acompañan a los elementos que ya están en servicio para que les instruyan sobre como deben actuar en la práctica.

“Se decía que había cadetes con porte de arma sin permiso, eso no existe porque nos meteremos en un problema legal y ni yo lo permitiría, que alguna persona que no tenga la capacidad para portar un arma lo llegará a hacer, no se puede”.