'Apenas ando, pero vengo temprano a pagar'

Comenzó el nuevo año y las personas adultas mayores fueron las primeras en llegar a las cajas de la Tesorería municipal de Torreón para cumplir puntualmente con el pago del Impuesto Predial.

Minutos después de las seis de la mañana y con todo y las bajas temperaturas, la presidencia municipal comenzó a recibir a gente de la tercera edad, algunos de ellos llegaron en sillas de ruedas, bastones y muletas. Desde muy temprano, había un toldo y sillas a las afueras del recinto y como ya es tradición, hubo repartición de pan y café para las y los contribuyentes.

Don Jesús Lomas Juárez tiene 82 años de edad, es habitante del ejido Paso del Águila y para desplazarse, se apoya de un bastón, además de que tiene problemas auditivos. Llegó a la presidencia poco después de las nueve de la mañana de ayer martes, acompañado de Bertha Alicia Acosta, su pareja de 48 años de edad. Ambos acudieron con ropa abrigadora y cubrebocas.

"Apenas ando pero como cada año nos venimos desde temprano a pagar el Predial, cobré la pensión del Seguro y pues ya vine a dejarla aquí, no me supo a nada pero ahí viene la otra, la del Bienestar, estaban diciendo que llega del día 8 en delante y pues esa la uso para comprar el mandadito", dijo el adulto mayor y soltó una carcajada.

Don Jesús comentó que cobró 3 mil 500 pesos de la pensión del Seguro Social y por concepto de Impuesto Predial, pagó 2 mil 254 pesos.

"Es que como la casa no está a mi nombre, está a nombre de la que era mi señora, y pues no puedo arreglar eso para pagar yo, yo traigo la del Insen y todo, pero necesito que me den una carta poder para ponerla a mi nombre", explicó. Del uso que el gobierno municipal le da a lo recaudado por concepto del Impuesto Predial, el señor dijo que "yo nomás he oído que lo gastan en el pavimento pero la mera verdad, yo no sé nada".

SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL Y SU PAGO

El principal objetivo del Impuesto Predial es precisamente financiar distintos proyectos de desarrollo urbano y al servicio de la comunidad, como por ejemplo: construcción y reparación de vialidades, instalación de alumbrado público, instalación y limpieza de alcantarillas, creación y acondicionamiento de parques y ampliación de sistemas de luz, entre otros.

En las cajas de la Tesorería municipal, el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. En enero, el descuento es de un 20 por ciento, mientras que en febrero de un 15 por ciento y en marzo de un 10 por ciento.

En este año, se ofrece el 50 por ciento de descuento para personas adultas mayores, pero, para que se les aplique, se requiere acudir personalmente, ser el propietario de una casa habitación urbana o que se compruebe mediante identificación oficial que habita en el domicilio de su cónyuge o de una persona física cuyo parentesco sea ascendente o descendente en línea directa hasta segundo grado. O en su caso ser pensionado, jubilado o persona con discapacidad.

Además de la presidencia municipal, se habilitaron otros lugares de cobro como las cajas del edificio Antiguo Banco de México, tiendas de conveniencia, centros comerciales, bancos y sucursales del Simas. De igual manera, está disponible la opción de pagar a tres y seis meses sin intereses y el beneficio es válido únicamente en las tiendas Soriana e Hipermart con tarjetas participantes. Las personas interesadas en obtener mayor información, pueden consultar las redes sociales del municipio o bien, comunicarse a la línea 073.