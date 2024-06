Anuncian regreso de Practical Magic y An Officer And A Gentleman; confirman nueva precuela de Game of Thrones

Esta semana el mundo del entretenimiento ha sorprendido con la noticia de varios futuros lanzamientos que impactarán a la industria del cine y la televisión.

Secuela de Practical Magic

Uno de los que más llamaron a la atención es la noticia de que la cinta Practical Magic (conocida en español como Hechizo de Amor), tendrá una secuela en la que las actrices Sandra Bullock y Nicole Kidman estarán de regreso.

La cinta original fue lanzada en el año 1989.

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, uno de los escritores del guion original volverá a trabajar en la cinta para crear el argumento de la nueva entrega.

Señalan que la nueva cinta sea producida por Kidman y Bullock, junto a Denise Di Novi, productor de la original.

En 'Practical Magic', Kidman y Bullock aparecían como dos hermanas huérfanas que proceden de una larga estirpe de mujeres que practicaban la brujería. Criadas por sus excéntricas tías en una pequeña ciudad de Massachusetts, tuvieron que lidiar con una maldición que les impedía encontrar el amor.

Remake de An Officer And a Gentleman

El actor Miles Teller será el protagonista del remake de la cinta An Officer And a Gentleman, cinta que convirtió en estrella a Richard Gere.

De acuerdo al sitio Deadline, el actor de cintas como Whiplash y Top Gun: Maverick se sumará a la película debido a que su talento fue apreciado por Daria Cercek y Mike Ireland, copresidentes de Paramount Motion Picture Group, quienes destacaron el trabajo del actor realizado en Top Gun: Maverick (2022), cinta que obtuvo 1,400 millones de dólares en la taquilla internacional.

Teller, de 37 años, tiene pendientes de estreno 'The Gorge', junto a Anya Taylor-Joy; 'Michael', en la que interpreta al abogado de Michael Jackson, John Branca, y 'Eternity', donde comparte cartel con Elizabeth Olsen.

'An Officer And A Gentleman' logró en 1983 el Oscar al mejor actor secundario (Louis Gossett Jr.) y a la mejor canción original ('Up Where We Belong') y seguía la historia de Zack Mayo (Gere) y de su ingreso en la Escuela Naval Militar para convertirse en piloto.

Precuela de Game of Thrones

Por otro lado, el creador de 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos'), George R.R. Martin, confirmó que la precuela 'Diez mil barcos', centrada en la princesa Nymeria y en los Rhoynar, está en marcha después de que en 2021 la productora de HBO desechara el proyecto.

La serie se ambientará mil años antes a los acontecimientos de 'Juego de Tronos' y contará la historia de la princesa Nymeria, antepasada de la casa Martell y fundadora del reino de Dorne, y de los Rhoynar, supervivientes tras su derrota ante Valyria y sus dragones, según informó este miércoles The Hollywood Reporter.

El escritor dijo que ahora la precuela avanza bajo la dirección de una nueva guionista, la escritora Eboni Booth, quien el pasado mayo ganó el premio Pulitzer de Drama por su obra de teatro 'Primary Trust'.

Antes de que HBO cancelara el proyecto inicial en 2021, el guionista y productor Brian Helgeland estuvo trabajando en la precuela y, en una entrevista con la página de entretenimiento Inverse, explicó que rechazaron su idea porque el periodo temporal estaba "demasiado alejado de los pilares de la original".

Con información de EFE.