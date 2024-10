Anuncian la octava edición del Torneo de Golf Sonrisa Azul

Este jueves en conferencia de prensa, fue anunciada la octava edición del Torneo de Golf Sonrisa Azul, que se verificará el próximo viernes 8 de noviembre a las 11 de la mañana en el Campestre Torreón.

El sistema de competencia será en el formato a Go Go a 18 hoyos, en equipos integrados por cuatro elementos, que no deberán superar entre ellos, el máximo de hándicap fijado de 54.

Podrán jugar foursomes con menor hándicap del estipulado, pero no podrán aspirar a los trofeos. Solamente se permitirá a un elemento por grupo, con 7 o menos de hándicap.

Una noche antes, el jueves 7 de noviembre, se tendrá el Torneo de Putt en el tradicional rompehielos, donde habrá grandes premios y sorpresas para todos los participantes inscritos en la competencia con fines benéficos para la misma Fundación Sonrisa Azul.

En la séptima edición, el equipo conformado por Saad Milán, Emilio Sánchez, Arturo Giacomán y Juan Pablo Ruenes, se quedaron con el título, luego de que firmaron tarjeta de 57 golpes (14 debajo del par de campo), con lo que aseguraron el primer puesto.