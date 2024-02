Anuncian estreno de The Girls on the Bus con Melissa Benoist

El próximo 14 de marzo se estrenará la serie de drama, The Girls on the Bus, realizada por Warner Bros. Television.

Ese día, se proyectarán dos capítulos y cada semana llegará uno nuevo hasta el final de temporada el nueve de mayo.

La historia se centra en “Sadie McCarthy” (Melissa Benoist), una periodista que idealiza una era pasada del reportaje de campaña y cambia su vida por la oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico de prestigio.

“Sadie” se une al autobús y eventualmente establece lazos con tres competidoras femeninas, “Grace” (Carla Gugino), “Lola (Natasha Behnam) y “Kimberlyn” (Christina Elmore).

A pesar de sus diferencias, las mujeres forman una familia encontrada con asientos de primera fila en la mayor telenovela de la ciudad: la batalla por la Casa Blanca.

La serie está protagonizada además de Melissa por Carla Gugino, Natasha Behnam, Christina Elmore, Brandon Scott, con Griffin Dunne, Mark Consuelos y Scott Foley. oras por Warner Channel.