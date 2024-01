Anuncian a ganadores de tradicional sorteo APIN

Como ya es tradición, la asociación Pro-Infancia Neurogénica (APIN AC) llevó a cabo su tradicional sorteo, cuyo premio se entregó previo a la Nochebuena.

La intención principal es recaudar fondos para continuar con la rehabilitación de los pequeños con espina bífida.

El ganador del sorteo entre amigos, efectuado el 24 de diciembre del 2023, fue el boleto con terminación 1927 de Amelia Díaz y el señor Héctor González, quienes se llevaron a casa un automóvil Kwid 2024. "Lo recaudado servirá para que los niños de nuestra asociación continúen recibiendo sus terapias de rehabilitación", se informó por parte de Apin.

Como se informó en su momento, la asociación, aunque cuenta con apoyo del Estado y del Municipio, resulta insuficiente para la cantidad de personas que se atienden y de los servicios que se ofrecen para mejorar su calidad de vida y poder reintegrar a los menores a la sociedad, a realizar otras actividades.

Desde el 2009, realizan el sorteo de un automóvil, como se llevó a cabo el año pasado. También, desde hace 31 años de servicio, se han atendido a 97 pequeños con espina bífida y su calidad de vida ha mejorado de forma considerable, permitiéndoles integrarse a las actividades cotidianas de un niño.

¿QUÉ ES LA ESPINA BÍFIDA?

La espina bífida es una enfermedad que afecta la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento. Es un tipo de defecto del tubo neural (DTN). Puede aparecer en cualquier lugar a lo largo de la columna si el tubo neural no se cierra por completo. La columna vertebral que protege la médula espinal no se forma y no cierra como debería, lo que suele producir daño de la médula espinal y los nervios.

LABOR DE APIN

Además de rehabilitación, la asociación ofrece capacitación a los padres de familia, pues les enseña que es necesario sondear la vejiga de su niño cada tres horas a fin de evitar daño renal y con ello más complicaciones.