Anuncia Durango ajuste en preinscripciones

De último momento, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) hizo un ajuste en el proceso de preinscripciones para el ingreso a escuelas públicas de educación básica, correspondiente al ciclo escolar 2024-2025.

Esta semana, habían dicho que el trámite se haría por primera vez en línea, pero como no les dio tiempo de familiarizar la página de internet con los padres de familia y tampoco hubo una planeación en ese sentido, finalmente se tomó la decisión de que dependa de las y los directores, como representantes de cada plantel educativo, definir si el registro se hace de forma virtual (http://piedgo.educadgo.gob.mx/PIEInscripciones) o en modalidad presencial.

El Siglo de Torreón hizo un recorrido ayer por algunas instituciones educativas. En planteles ubicados en la zona Centro como la primaria 20 de Noviembre, se estaban entregando hojas informativas que decían:

"En este ciclo escolar, a los alumnos de preescolar que ingresarán al primer grado de primaria, se les informa que hay una nueva modalidad en línea para preinscribir a sus hijos e hijas... la persona que vaya a realizar la preinscripción del alumno, que no cuente con acceso a internet, tendrá que acudir directamente a la institución educativa seleccionada como primera opción para realizar este trámite".

En la primaria Adela Ayala de la colonia Nuevo Refugio y en la escuela Dolores Correa Zapata de la colonia Rinconadas Hamburgo, se informó que las preinscripciones serán únicamente en línea. Mientras que en el jardín de niños Guadalupe Patoni y en la primaria México, había lonas y carteles a las afueras anunciando las preinscripciones.

"No dan pie con bola con esto porque no saben ni qué onda, son cosas al vapor que se sacan de la manga, ahorita no está bien estructurada la plataforma y nos confunden. Hay directores que de plano se fueron a lo seguro y mejor reunieron en sus escuelas a los padres de familia interesados en la preinscripción", comentó una docente.

En Durango, las preinscripciones están programadas del 1 al 15 de febrero para educación especial, preescolar, primaria y secundaria; se estiman 389 mil 660 trámites en la entidad.

En el portal de internet, se informa que una vez concluido el registro de preinscripción se debe imprimir el comprobante pero nunca se informa, en qué fechas se hará la publicación de resultados de las escuelas asignadas a los alumnos de nuevo ingreso. Cabe hacer mención, que realizar este trámite, no garantiza el lugar en la escuela seleccionada.