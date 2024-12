Antonio Attolini y Luisa María Alcalde trazan estrategia para fortalecer Morena en Coahuila

El diputado de Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra, sostuvo este martes una reunión de trabajo con la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México.

Según dio a conocer, durante el encuentro se realizó un balance de la situación actual del movimiento a nivel nacional y estatal, abordando los retos organizativos que enfrenta Morena y el papel fundamental de los representantes en cada espacio en donde el partido tiene presencia y representación.

Destacó que se conversó de manera particular sobre Torreón y Coahuila, enfatizando la excepcionalidad política del estado, siendo el único en el país donde aún no ha habido una transición hacia el movimiento de transformación que encabeza Morena. “Coahuila representa una gran oportunidad histórica, no solo para ganar elecciones, sino para consolidarnos como una verdadera fuerza transformadora que responda a las demandas de la gente y ponga fin a décadas de atraso y malas prácticas”, mencionó.

Subrayó que la organización interna será clave para construir una máquina ganadora que permita llevar los principios de la Cuarta Transformación a cada rincón del estado.

En ese sentido, refrendó su compromiso de seguir trabajando para fortalecer el movimiento desde lo local y contribuir al proyecto de transformación que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que continuará con Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, la presidenta nacional, Luisa María Alcalde, reconoció el avance y compromiso de los referentes de Morena en Coahuila y llamó a redoblar esfuerzos para consolidar al partido como una opción viable y cercana a la ciudadanía.

Finalmente, Antonio Attolini reafirmó que Morena en Coahuila está listo para enfrentar los retos que vienen.

“Vamos a transformar este estado y demostrar que cuando la organización y el pueblo caminan juntos, no hay obstáculo que no podamos superar”, concluyó.