Ante escasez dan sustitutos

El secretario de salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez aseguró que en la actualidad, hay entre un 65 y 70 por ciento de abasto de insumos y medicamentos y que por lo general, lo que más les hace falta son las medicinas para tratar enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal.

Citó como ejemplo que si una persona acude a una unidad de salud del estado y solicita metformina para el control de la diabetes y no hay, el médico le receta un medicamento sustituto como la glibenclamida. "Que es un sustituto que les puede ayudar y si solicitan captopril para la presión y no tenemos, pues lo sustituimos por un losartán o un telmisartán. La idea es que el paciente no se quede sin medicamentos, ellos muchas veces dicen: 'no, yo quiero ese', les explicamos: 'es lo mismo, nomás trae otro nombre pero sirve para lo mismo', eso es lo que tenemos también que hacer", dijo. Añadió que cuando no tienen ampicilina, se sugiere a los pacientes amoxicilina, un antibiótico que se emplea para tratar las infecciones causadas por bacterias.

"Esa es la dinámica que tenemos, la idea es que todos se vayan con medicamento", apuntó.

El funcionario comentó que el estado de Coahuila depende de la compra consolidada de medicamentos y material de curación que hace el gobierno federal. "A que el medicamento nos llega de nivel federal, ese no es de nosotros, nosotros en ese sentido estamos expuestos a que México nos envíe al almacén estatal que es en Saltillo, una vez que llega lo distribuimos a todas las jurisdicciones, ahorita acaban de traer medicamento", expuso.

Mencionó que la dependencia a su cargo elabora un programa anual en el mes de octubre y que lo envían a la Federación pero que, cuando no llegan en tiempo y forma las medicinas, el gobierno del estado con recursos propios recurre a proveedores locales.

Hace unos días, El Siglo de Torreón publicó que el almacén de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 que surte de insumos y medicamentos a poco más de 26 centros de salud urbanos y rurales de Torreón, Matamoros y Viesca estaba semivacío.

El Siglo de Torreón tuvo acceso al almacén el pasado 12 de febrero y se pudo observar que los anaqueles están casi vacíos. Personal de la Secretaría de Salud que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias comentó que el almacén ya tiene varios meses en dichas condiciones y que hasta hace algunas semanas, solo había llegado jabón quirúrgico, alcohol e isodine antiséptico, además de que se contaba con escasas claves de medicamentos de batalla como los antibióticos, analgésicos y antihistamínicos.

Días después, el 21 de febrero y coincidente con la visita que hizo Aguirre Vázquez a La Laguna se dio a conocer que había llegado un camión con medicinas, aunque no en gran cantidad.