Anitta ofrece dos concierto en la CDMX en una sola noche | FOTOS

La brasileña Anitta ofreció dos conciertos en la Ciudad de México en una sola noche, después de presentarse con éxito en el Festival Tecate Emblema, cantó en la pista del emblemático Salón Los Ángeles, la noche de ayer sábado, durante su gira Baile Funk Experience.

Un par de horas antes, Anitta había conquistado el Foro Sol y volvió a subir a un escenario en la CDMX, esta vez fue en uno de los lugares de mayor tradición y cuyo lema es "quien no conoce el Salón Los Ángeles, no conoce México", y Anitta no solo lo conoció, lo conquistó y lo hizo vibrar.

Aunque la cita era a las 21 horas, en ese momento ni la gente había terminado de llagar al recinto, por lo que durante dos horas los pocos fans presentes, la pista de mil 300 metros (tiene capacidad para 3 mil parejas) solo estaba llena a la mitad; bailaron con las mezclas que un Dj, muchas de las jóvenes que acudieron a este concierto, fueron vestidas como la brasileña, con minishorts, medias de red, top o playeras ombligeras.

Anitta comenzó su presentación en este lugar a las 23 horas, fueron sus bailarines quienes abrieron el show con una rutina de capoeira, y después, a ritmo de bossa nova, acompañada de cuatro bailarinas, la cantante brasileña encendió la noche con Funk Rave.

La artista dio cátedra de sensualidad porque todo el tiempo movió sus caderas en un perreo intenso, movimientos que fueron inmortalizados en los cientos de teléfonos móviles que grabaron el momento, y sus pasos fueron replicados en la pista por hombres y mujeres.

"Buenas noches, México, los amo", expresó la cantante, haciendo gritar a sus fans, quienes disfrutaron de principio a fin Double team.

Una vez más agradeció al público y se dijo muy feliz de estar esa noche en el Salón Los Ángeles, y en ese momento varios muñecos personalizados llegaron a sus manos y aseguró que le encantaban.

Entre los temas que interpretó Anitta destacan Grip, Cria de favela, Sabana y Lose ya breath.

"Quiero agradecerles por todo el apoyo a mis fans de México. Siento mucha gratitud a toda la gente de Brasil que está esta noche. Es un desafío muy grande traer este ritmo de la cultura brasileña y ustedes me están ayudando a hacer esto posible... así son las fiestas en Brasil, se baila, se canta y se folla, me siento en Brasil, solo falta esto", expresó Anitta.

Como buena brasileña, Anitta no dejó pasar la oportunidad de interpretar un clásico del bossa nova, Coisa mais linda, lo que fue un respiro en esta fiesta que nunca bajó de intensidad.

El momento más esperado de la noche y que causó emoción fue cuando Anitta interpretó su éxito mundial, Envolver, junto con la sugerente coreografía que se hizo viral en 2021 y la llevó definitivamente al éxito y la fama. Le siguieron canciones como Bellaqueo, Me gusta, Sua cara, Vai malandra, Bola rebola y finalmente cerró la noche con Boys don't cry, cerrando de esta forma esta presentación que fue prácticamente petit comité.

Anitta agradece a sus fans mexicanos

En redes sociales, Anitta realizó un emotivo post en donde agradeció el apoyo que ha recibido de parte de México, un país que, señaló, la ha apoyado desde el comienzo de su carrera.

FOTOS DEL CONCIERTO DE ANITTA EN CDMX:

