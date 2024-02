Angelique Boyer se revuelca en las olas y presume paseo con Rulli

Angelique Boyer y su novio Sebastián Rulli disfrutaron de lo lindo el sol, la arena y el mar de Puerto Escondido; la pareja, que hace unos días dio de qué hablar porque supuestamente se separaba, se mostró más unida y enamorada que nunca.

El actor argentino no sabe de dónde salió la falsa versión de que él y su novia, la también actriz Angelique, se estaban separando; para ambos, es un orgullo que muchos los tengan como referencia de una pareja estable y prueba fehaciente de que el amor sí existe.

El Día del Amor y la Amistad intercambiaron románticos mensajes con los que dejan más que claro que siguen juntos y más enamorados que nunca.

"La imagen no necesita descripción, la canción lo dice todo… que vivan un amor bonito. Gracias por bailar conmigo y enseñarme tus pasos @sebastianrulli", escribió para acompañar un video en el que bailan tango.

Rulli le respondió con una romántica dedicatoria en la que de nuevo externó su deseo de estar toda la vida con la actriz.

"Wow, no tengo palabras para expresar lo que me provocas. Es amor del bueno y agradecimiento absoluto. No soy maestro de nada, pero tome algunas clases de Tango junto a mi madre y todavía me acuerdo de los cinco pasos principales. Aclaración para los que nos ven pisando huevo. Gracias a ti por darme la oportunidad de compartirte un poquito de mi pasado y seguir construyendo juntos un futuro a nuestro antojo. ¡Quiero bailar contigo toda la vida!", se lee.

En su reciente escapada a la playa, Angelique Boyer contó con el mejor fotógrafo: su novio Sebastián Rulli, quien además de capturar lo hermoso y tranquilo del lugar, capturó la belleza de la actriz.

Uno de los momentos que más agradecen los fans de la pareja y en específico de la protagonista de telenovelas como "Teresa" y "Lo que la vida me robó", son las fotos en bikini de Angelique Boyer, quien lució un bikini color verde.

Entre las publicaciones de la pareja, hay un video en el que Angelique disfruta al máximo revolcarse entre las olas, el video fue posteado en Instagram y lo acompañó con el mensaje: "Sábado de playa cumpliendo deseos: llenarnos de arena y revolcarnos en las olas. Puras risas #cuandonadieteve @sebastianrulli", se lee.

"Qué rico es estar a tu lado y disfrutar de cada segundo que pasa. Te Amooooo", escribió Sebastián Rulli en la publicación de su novia, con quien comenzó una relación sentimental un año después de actuar juntos en la telenovela "Lo que la vida me robó", previo a ello fueron pareja en la telenovela de 2011 "Teresa", en la que el profesor Arturo de la Barrera, interpretado por Rulli, se enamora de su alumna Teresa, personalizada por Angelique Boyer.