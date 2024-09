Angélica Vale, 'enojada y dispuesta a demandar a Gala Montes por ser la nueva Novia de México'

Una fuerte polémica estalló cuando los seguidores de Gala Montes, una de las favoritas de La Casa de los Famosos México (LCDLFMX), comenzaron a referirse a ella en redes sociales como la nueva ‘Novia de México’. Este título, históricamente ligado a Angélica María desde los años 60, ha generado molestia en su hija, Angélica Vale, quien considera que el apodo pertenece legítimamente a su madre.

Según declaraciones recogidas por la revista TV Notas, Vale no solo está irritada por la comparación, sino que está dispuesta a emprender acciones legales si Montes utiliza el nombre públicamente.

De acuerdo con una fuente cercana a ambas familias, Vale expresó que hablará con Gala Montes para que cambie su apodo a la ‘Gala de México’ , argumentando que es inaceptable comparar la extensa carrera de su madre con la de una joven que apenas ha ganado popularidad por su participación en un reality show. “Vale está muy molesta y dice que no permitirá que nadie utilice el nombre que le pertenece a su mamá, quien fue bautizada como la ‘Novia de México’ por el periodista Octavio Alba en los años 60”, reveló la fuente.

Angélica María, por su parte, ha intentado mantenerse al margen del conflicto, aunque se sabe que también le incomoda la situación. A pesar de su elegancia al manejar el tema ante los medios, su hija ha insistido en que defenderá el nombre de su madre a toda costa.

Según la fuente, Vale habría dicho: “No, mamá, no te vas a dejar. Una chamaquita sin estudios no te va a quitar lo que por años de trabajo y trayectoria has logrado. Cuando salga de La Casa, se lo voy a decir personalmente”.

Actualmente, Gala Montes permanece ajena a la controversia debido a su confinamiento en el reality show, aunque sus seguidores ya le han gritado el apodo desde afuera de la casa. Sin embargo, Angélica Vale ha advertido que si Montes llega a utilizar el título al salir del programa, podrían demandarla. “ No queremos que ella o su equipo se atrevan a usar ese nombre, porque si lo hacen, procederemos legalmente”, enfatizó la actriz.

Según TV Notas, el nombre ‘Novia de México’ fue registrado por Angélica María ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), lo que impide su uso sin permiso explícito. Además, este año la actriz renovó los derechos del título, garantizando su protección legal.

Las sanciones por el uso indebido de un nombre registrado incluyen multas que oscilan entre los 20 mil y 500 mil pesos diarios, y en caso de reincidencia, la pena puede extenderse hasta seis años de prisión, según confirmó la abogada Gloria Alatorre en consulta con la revista.

Vale, más enérgica que su madre, está decidida a actuar: “Si Gala usa ese nombre, tendrá que enfrentar las consecuencias y pagar una suma considerable de dinero” , afirmó la fuente. Mientras tanto, algunos fanáticos ya sugieren que el nuevo apodo para Montes sea la ‘Gala de México’, pero la tensión continúa creciendo mientras se espera la reacción de la actriz al salir del reality.

Con este escenario en juego, el público mexicano sigue de cerca el desenlace de este conflicto que mezcla fama, tradición y derechos legales.