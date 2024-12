Ángela Aguilar reaparece tras polémica conducción; 'Ya no me tengo que esconder'

Ángela Aguilar, quien recientemente se convirtió en el centro de atención tras su participación en los Kids’ Choice Awards México 2024, ha compartido una poderosa reflexión sobre su crecimiento personal y su enfoque hacia la vida y la música.

En una entrevista con Glamour Latinoamérica, la joven cantante de música regional mexicana habló sobre el cambio significativo en su actitud hacia sí misma y hacia su público, dejando claro que ya no siente la necesidad de esconderse o tratar de agradar a los demás.

“No quiero que nadie se esconda para caerle bien a los demás. Yo ya no me tengo que esconder para que les guste, si les caigo bien, qué bueno, me encanta, y si no, también”, afirmó sin reservas.

Este mensaje llega en un momento crucial, después de la polémica que rodeó su paso por los Kids’ Choice Awards México 2024, donde fue recibida con abucheos por parte del público y un gran apoyo a Cazzu, la rapera argentina con quien se ha especulado sobre su relación con Christian Nodal.

A pesar de este episodio tenso, Ángela ha reafirmado su compromiso con la autenticidad, destacando que este cambio de perspectiva es una muestra de madurez que va más allá de su corta edad.

“Soy un poco impulsiva, así que las cosas solo pasan. Pero ojalá que esté feliz, en paz, haciendo mucha música y haciendo a mi familia orgullosa”, comentó, resaltando que su mayor prioridad ahora es encontrar la felicidad y la paz interior.

Ángela, quien ha sido una de las artistas más jóvenes en alcanzar el éxito en la música mexicana, destacó que el verdadero reto es mantenerse fiel a sus principios, sin ceder ante la presión de complacer a otros.

A lo largo de la entrevista, la cantante también reflexionó sobre la importancia de la salud mental en la vida de los artistas, reconociendo los desafíos que implica vivir bajo el escrutinio público. Sin embargo, Ángela ha aprendido a centrarse en lo que realmente importa: su bienestar.

“Me ha ayudado mucho entender que no debo dar explicaciones a nadie. Las personas que realmente me importan saben quién soy”, concluyó.

Las palabras de Ángela Aguilar no solo reflejan su crecimiento personal, sino que también refuerzan su imagen de valentía y autenticidad, valores que continúan resonando con sus seguidores.

La cantante ha demostrado que, a pesar de los altibajos y la presión mediática, lo más importante es mantenerse fiel a uno mismo, sin importar las expectativas ajenas.